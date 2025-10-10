Ο τελικός του Exathlon είναι γεγονός!

Ο μεγάλος τελικός του απόλυτου αθλητικού ριάλιτι Exathlon, έχει μόλις ξεκινήσει και ο Γιώργος Καράβας υποδέχθηκε σε ένα ακόμη στίβο μάχης τους τέσσερις φιναλίστ!

Όπως έχει γίνει ήδη σαφές, πρόκειται για ένα διαφορετικό τελικό, γεμάτο ένταση, ενέργεια και πάθος για τη νίκη. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει ένα: Ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο και ποιος θα κατακτήσει τα 50.000 ευρώ;

Τελικός Exathlon: Όσα είπε ο Γιώργος Καράβας

Με πρώτο πλάνο το πολυπόθητο τρόπαιο ξεκίνησε το αποψινό επεισόδιο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και όλα θα κριθούν στον πόντο:

«Τελικό η συνέχεια λοιπόν… Δεύτερη μέρα, ενώ Φάνης και Στέλλα, έχουν κατακτήσει ήδη τον πρώτο πολυπόθητο πόντο από τους τρεις, που χρειάζεται κάποιος για να στεφθεί πρωταθλητής και πρωταθλήτρια του Exathlon. Παιδιά συγχαρητήρια για όλη σας την πορεία. Στέλλα και Φάνη, συγχαρητήρια για έναν περισσότερο λόγο έχετε κατακτήσει ήδη τον πρώτο πόντο. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι η συνέχεια του τελικού και πριν ξεκινήσουμε για τον αγώνα τελικών. Στέλλα μου σε ένα ακόμη αγώνισμα για έναν ακόμη πόντο σε αγώνισμα δικής σου επιλογής…», είπε αρχικά ο Γιώργος Καράβας για να υποδεχτεί στον απόλυτο τελικό τους τέσσερις αθλητές.

Η Δώρα από την πλευρά της εξέφρασε τα συναισθήματά της με απόλυτη ειλικρίνεια, ενώ και στο παρελθόν, έχει αποδείξει πως ο στόχος της, είναι το έπαθλο και το τρόπαιο: «Έντονη η πρώτη μέρα, δύσκολο παρκούρ. Να πω την αλήθεια το περίμενα το χθεσινό αποτέλεσμα, ήξερα ότι η Στέλλα βγαίνει πιο γρήγορα από εμένα…», δήλωσε αρχικά.

Ο Γιώργος στην πορεία ανέφερε: «Ήταν επίπονη η χθεσινή ημέρα, ήταν η τρίτη ημέρα με πολλαπλά run, από τα 2- 3 αγωνίσματα την ημέρα, έχουμε πάει ξαφνικά στα 10-11, και ξαφνικά έχουν γίνει συνεχόμενα. Ο αγώνας που έρχεται στο στόχο και τη πίστα μου είναι μονόδρομος για εμένα να έρθει το 1- 1 γιατί το 2-1, δεν γυρνάει πολύ εύκολα…», ανέφερε με τη σειρά του ο δεύτερος διαγωνιζόμενος.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καράβας, ανέφερε πως μετά από τον αγώνα των γυναικών, είναι η σειρά των ανδρών να μπουν στο στίβο μάχης, ενώ το παρκούρ θα το επιλέξει ο Γιώργος.

Ο μεγάλος τελικός είναι γεγονός και όλα παίζονται.

