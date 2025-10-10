GNTM 6- Με ένταση μίλησε η Ζεν στους διαγωνιζόμενους.

Είναι αλήθεια πως το ταπεραμέντο, το πάθος, η θέληση και η ένταση της Ζενεβιέβ Μαζαρί, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του απόλυτου project μόδας, ενώ μόλις στα πρώτα στάδια του bootcamp για το GNTM 6, η ίδια, «ταρακούνησε» τα μοντέλα με τα όσα τους είπε.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας τη δεύτερη φάση της πασαρέλας και του catwalk battles, η Ζεν, φάνηκε να δυσανασχετεί με τις αποδώσεις τους, ενώ όλοι οι κριτές, πίστευαν πως θα έβλεπαν κάτι καλύτερο από αυτό που αντίκρισαν αρχικά.

GNTM 6: Το «ταρακούνημα» της Ζεν στους διαγωνιζόμενους

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, η Ηλιάνα με την Ζενεβιέβε, βγήκαν από το πλατό και κατευθύνθηκαν προς τα μοντέλα, ενώ το λόγο πήρε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

«Δώστε τους λίγο παλμό…», είπε ο Λάκης Γαβαλάς στις δύο γυναίκες καθώς έφευγαν από την πασαρέλα.

«Παιδιά, για να ερχόμαστε δεν είναι καλό σημάδι, είναι πολύ νωρίς στη διαδικασία… Πρέπει να ξυπνήσετε, πρέπει να καταλάβετε ότι τώρα δουλεύουμε, είστε πολύ κουρασμένοι, αλλά πρέπει να δουλέψετε αυτή είναι η στιγμή να μπείτε στο σπίτι…», είπε αρχικά η Ηλιάνα, ενώ αμέσως μετά, η Ζεν πήρε το λόγο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το πρωί περάσατε τη διαδικασία της πόζας και τώρα κρίνεστε από την προσωπικότητα του περπατήματος, τα δύο πιο σημαντικά πράγματα ενός μοντέλου. Όταν λέμε battles, δεν γίνεται να μου βγείτε τύπου βαριέμαι, αυτό το είδα, το είδα το μοντελικό. Τώρα αν δεν βγάλετε το χαρακτήρα σας τύπου γ@#$%%, σόρρυ κιόλας, αλλά δεν το ζήσετε τώρα δεν θα το ζήσετε ποτέ. Δηλαδή «σπάστε» λίγο, κάντε, βγείτε…. Αν δεν διαφοροποιηθείτε από τον δίπλα σας το χάσατε. Στο GNTM δεν χωράνε δύο από εσάς και ένας είναι ο νικητής. Ποιος θέλει να γίνει μοντέλο; Τι κάνετε εδώ; Δηλαδή αν δεν είστε τώρα στο καλύτερό σας, σα να είστε ερωτευμένοι με τη φάση σας, τι κάνετε εδώ…», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ζεν.

«Ωραία την παίρνω νευρίασε….», κατέληξε η Ηλιάνα και αποχώρησαν από το πλατό.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=DPId7oaUVSg}