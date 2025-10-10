Ακόμη και στον τελικό του Exathlon, οι εντάσεις συνεχίζονται!

Ένα ακόμη αγώνισμα στο Exathlon, ακόμη μια ένταση, ενώ ο τελικός βρίσκεται σε εξέλιξη και το μεγάλο τρόπαιο μια ανάσα μακριά.

Η σειρά των αντρών ήταν να μπουν στο στίβο μάχης, με τον Φάνη και το Γιώργο να προσπαθούν – για ακόμη μια φορά- να αποδείξουν το πάθος, τις αντοχές και τις ικανότητές τους μέσα στο στίβο μάχη.

Παράλληλα, οι συμπαίκτες τους από τον πάγκο, καθώς και ο Καραγκούνιας που έχει αποχωρήσει, ωστόσο βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο, προσπαθούν να εμψυχώσουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς αποτέλεσμα.

Τι έγινε με Γιώργο Καραγκούνια στο Exathlon

Αν και ο Φάνης, έφτασε πρώτο στις βολές, ο Γιώργος ακολουθούσε, ενώ ο πρώτος, πήρε και πάλι το προβάδισμα, κλειδώνοντας και τη νίκη του στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Παρ’ όλα αυτά η ένταση δεν άργησε να έρθει, καθώς με τη λήξη του αγωνίσματος, ο Τάκης Καραγκούνιας, προσέγγισε το Φάνη για να του δώσει συγχαρητήρια ενώ ο Γιώργος, φαινόταν ήδη νευριασμένος.

Ο Γιώργος λοιπόν, φαίνεται να νευρίασε με τον Τάκη, καθώς ο τελευταίος, καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης των δύο ανδρών, στεκόταν στην άκρη του παρκούρ φωνάζοντας στους δύο αγωνιζόμενους.

«Μην με αδικείς… Δεν πειράζει.. Δεν θα τσακωθούμε τώρα, εσύ παίζεις…», ακούγεται να του λέει ο Τάκης, ενώ αμέσως μετά ο Γιώργος του απάντησε ως εξής: «Εγώ και ο Φάνης παίζω… Τέλος, να φύγει…», φώναξε αναφερόμενος στον Τάκη Καραγκούνια ενώ αμέσως μετά φαίνεται να αποχωρεί από το σημείο.

Δείτε το βίντεο:

