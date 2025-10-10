Η μάχη για τον τελικό του Exathlon… συνεχίζεται!

Για μια ακόμη φορά στον μεγάλο τελικό του Exathlon, η Δώρα και η Στέλλα, μπήκαν στο στίβο μάχης, προκειμένου να διεκδικήσουν τη θέση τους και τον πόντο ώστε να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο έπαθλο και το τρόπαιο.

Είναι η αλήθεια, πως οι αντοχές σταδιακά μειώνονται, η κούραση πλέον είναι αισθητή, ενώ λίγο νωρίτερα η Στέλλα κατέρρευσε με τη λήξη του προηγούμενου παρκούρ. Δεν τα έβαλε κάτω ωστόσο και ξανά μπήκε στο στίβο απέναντι στην Δώρα με σκοπό να φτάσει όσο πιο κοντά στον στόχο της.

Exathlon: Η Δώρα παίρνει τον δεύτερο πόντο

Όπως έχει αναφέρει πολλάκις και ο Γιώργος Καράβας, όλα κρίνονται στον πόντο, ενώ η θέληση- πέρα από τις αντοχές- παίζουν σημαντικό ρόλο στον μεγάλο τελικό του Exathlon.

«Η Στέλλα βρήκε την ψυχραιμία και τις δυνάμεις που έχουν απομείνει σε αυτήν και κατάφερε να μειώσει σε 4- 3…», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καράβας και αμέσως μετά έδωσε την έναρξη του επόμενου αγωνίσματος.

Οι δύο γυναίκες, υπερασπίστηκαν τη θέση τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα στις βολές. Η Στέλλα φαινόταν εμφανώς ταλαιπωρημένη, ωστόσο η Δώρα είχε το προβάδισμα.

Με μικρή απόκλιση κατάφερε η Δώρα να κάνει την ανατροπή και να φέρει στον πίνακα αποτελεσμάτων το πολυπόθητο 1-1.

