Ένα μικρό ατύχημα δεν ήταν αρκετά να στερήσει στη Μιχαέλα την είσοδό της στο σπίτι του GNTM 6!

Η μάχη συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς στο GNTM 6, ενώ όπως αποδείχθηκε, οι κριτές, είναι ικανοί να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του διαγωνισμού.

Τα ατυχήματα, δεν λείπουν από τις πασαρέλες, όπως αποκάλυψαν και οι ίδιοι, ενώ και η Μιχαέλα, κατάφερε να κερδίσει τη θέση της παρά το ατυχές περιστατικό που είχε με το ρούχο της όσο περπατούσε.

Η Μιχαέλα στο σπίτι του GNTM 6

Τα δύο κορίτσια, ντυμένα στα κόκκινα, με χαμόγελα, ψιλά παπούτσι, ταπεραμέντο και θέληση, ανέβηκαν στην πασαρέλα για να αποδείξουν στους κριτές τις ικανότητές τους.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του battle, το ρούχο της Μιχαέλας δεν έμεινε σταθερό με αποτέλεσμα να φανούν ευαίσθητα σημεία του σώματός της. Η Ηλιάνα, ενημέρωσε το μοντέλο, ενώ η ίδια συνέχισε να περπατάει ακάθεκτη, γεμάτη χάρη και θέληση..

Σήκωσε το ρούχο της, χαμογέλασε στους κριτές, έστειλε φιλί και έσκισε. Τίποτα δεν κρίνεται μόνο από ένα μικρό ατύχημα.

«Σε ένα ατύχημα, η μια από τις δύο το έφτιαξε και το έκανε πάρα πολύ ωραία και το καμουφλάρισε. Αυτό το twist που έγινε με τη Μιχαέλα, που έφτιαξε έτσι το ρούχο, το έφερε έτσι, το αξιολόγησε, αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε στο σπίτι η Μιχαέλα…», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Ο τρόπος που το διαχειρίστηκε ήταν ένας ακόμη λόγος για τους κριτές, ώστε να της δώσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι!

{https://www.youtube.com/watch?v=OiREgLKBvQ8}