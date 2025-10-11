Οι πρωταθλητές του Exathlon!

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ήταν ο μεγάλος τελικός για το απόλυτο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ Exathlon, όπου η Στέλλα, η Δώρα, ο Φάνης και ο Γιώργος, έπεσαν στην μάχη με σκοπό να κερδίσουν το μεγάλο τρόπαιο του παιχνιδιού.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες στον Άγιο Δομίνικο, τις εντάσεις, τις έντονες συγκινήσεις, τους καβγάδες και τις χαρές, το απόλυτο αθλητικό παιχνίδι έφτασε στο τέλος του και τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό.

Παράλληλα, όπως έγινε σαφές, ο δρόμος προς το τρόπαιο δεν ήταν εύκολο, ενώ από εχθές κιόλας οι τέσσερις φιναλίστ, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, σε δύο ημέρες με αλλεπάλληλους και συνεχείς αγώνες.

Η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Φάνης Μπολέτσης στην κορυφή του Exathlon

Από τις γυναίκες λοιπόν, η Στέλλα Ανδρεάδου, άγγιξε την κορυφή και κράτησε στα χέρια της το τρόπαιο έπειτα από μία έντονη μάχη με τη Δώρα η οποία την αγκάλιασε και τη συνεχάρη για την επιτυχία της.

Να σημειωθεί, πως η Στέλλα, λίγο νωρίτερα στο επεισόδιο, ένιωθε να την εγκαταλείπουν οι δυνάμεις της, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν την έκανε να τα παρατήσει άλλα να πεισμώσει περισσότερο και να παλέψει με νύχια και με δόντια μέχρι και την τελευταία στιγμή. Όλα κρίθηκαν στον πόντο, καθώς η Δώρα, στάθηκε άξια αντίπαλος στο πλευρό της!

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει, λέω τα παιδιά να με τσιμπήσουν να δω αν είναι όνειρο, αν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Είμαι πανευτυχής, δεν έχω λόγια. Δεν το πιστεύω ότι το κατέκτησα. Το σήκωσα. Πάλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό το τρόπαιο… αλλά νομίζω με δικαίωσε…» δήλωσε μεταξύ άλλων η μεγάλη νικήτρια του Exathlon.

Από την πλευρά των ανδρών, ο Φάνης και ο Γιώργος, μπήκαν στο στίβο μάχης για μια ακόμη φορά, ενώ έφτασαν μαζί στους στόχους. Κάθε ένας από τους δύο πάλευε την ίδια στιγμή με τις αντοχές αλλά και τη θέλησή του να πετύχουν. Ο Φάνης μάλιστα, δύο φορές κατάφερε να αγγίξει το τοτέμ χωρίς αυτό να πέσει, ωστόσο έκανε το 3- 1 και ακολούθησε το 4-1 στον επόμενο αγώνα.

Όλα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, την ώρα που οι αντοχές μειωνόντουσαν, ενώ ο Άρης Σοϊλέδης, στάθηκε στο πλευρό τους.

Από τους άνδρες λοιπόν ο Φάνης Μπολέτσης κέρδισε τον αντίπαλο και συμπαίχτη του, ενώ σήκωσε το τρόπαιο στο πλευρό της Στέλλας.

