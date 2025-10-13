Οι μεγάλοι νικητές μιλούν για την εμπειρία τους στο Exathlon.

Το βράδυ της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ Exathlon, από όπου ο Φάνης Μπολέτης και η Στέλλα Ανδρεάδου, στέφθηκαν οι δύο νικητές.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, οι δύο φιναλίστ, βρέθηκαν στην εκπομπή «Το ‘χουμε» όπου και παραχώρησαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για αυτή την εμπειρία τους. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως το αποτέλεσμα του τελικού, κρίθηκε ύστερα από μια σειρά συνεχών και δύσκολων αναμετρήσεων στο στίβο μάχης, στον Άγιο Δομίνικο.

Στέλλα Ανδρεάδου - Φάνης Μπολέτσης όσα δήλωσαν για το Exathlon

Ο Κώστας Τσουρός λοιπόν, του υποδέχτηκε στο πλατό, ενώ η Στέλλα Ανδριολάτου αρχικά, ανέφερε με χιούμορ πως ακόμη τους ταλαιπωρεί το jet lag: «Έχουμε jet lag. Ούτε εγώ, ούτε ο Φάνης έχουμε συνέλθει, αλλά θα επανέλθουμε», ενώ με τη σειρά του ο Φάνης Μπολέτσης, ανέφερε: «Η προσαρμογή στην καθημερινότητα είναι εύκολη, αλλά με τον ύπνο είμαστε ακόμα τσακωμένοι».

Σε δεύτερο χρόνο, ο παρουσιαστής, ρώτησε τους δύο μεγάλους νικητές τόσο για τη συμμετοχή τους στο πρώτο αθλητικό ριάλιτι, όσο και για τα αγωνίσματα που κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν: «Ο λόγος που μπήκα ήταν για να κερδίσω, προφανώς ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο, γιατί έπαιξα με ασύλληπτους παίκτες. Είχαμε πολλή πίεση, το ήθελα πολύ και στο τέλος μου βγήκε η συγκίνηση γιατί ένιωσα δικαιωμένος», σημείωσε αρχικά ο Φάνης Μπολέτσης.

Μεταξύ άλλων ωστόσο αναφέρθηκαν και στη σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στο Survivor και το Exathlon, ενώ ο Φάνης πήρε το λόγο και δήλωσε: «Από άποψη πίεσης ήταν 100% πιο δύσκολο το Exathlon, γιατί στο Survivor είναι πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες, αλλά έχεις ένα μαξιλαράκι. Εδώ είσαι από τους καλύτερους κι έπρεπε να τρέχεις κάθε μέρα ένα run κι είναι όλοι καλοί», η Στέλλα μάλιστα με τη σειρά της πρόσθεσε:

«Είχε πολλά άλματα και άρα ήταν μεγαλύτερος ο κίνδυνος του τραυματισμού, ενώ στο Survivor τα πράγματα ήταν πιο βατά γιατί ήταν πιο πολύ στη γη. Υπήρχε τεράστια πίεση συγκριτικά με το Survivor και αυτό φάνηκε σε πολλούς παίκτες που «έσπασαν». Δεν μπορεί να το καταλάβει ο τηλεθεατής αυτό, ξεσπάγαμε και σε νίκες και σε ήττες. Είναι τέτοια η ένταση, που δεν μπορεί να περάσει στην τηλεόραση».

«Στο Survivor έχανες και δεν έτρωγες, εδώ είχαμε φαγητό και στα δύο camp. Δεν υπάρχει τσακωμός που ήταν φτιαχτός, εκείνη τη στιγμή τα βιώνεις όλα στο 100% και όλα γίνονται πιο έντονα, σου βγαίνει η πίεση και η ένταση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φάνης Μπολέτσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddh9otiqvq2x?integrationId=40599y14juihe6ly}