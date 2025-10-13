«Πόρτο Λεόνε»: Στην γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια- Όλες οι εξελίξεις από το 7ο επεισόδιο της σειράς.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 22:30, έρχεται το νέο επεισόδιο της σειράς «Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, για να μεταφέρει τους τηλεθεατές στον Πειραιά του ’60.

Οι εξελίξεις, έρχονται για να ανατρέψουν τα δεδομένα, ενώ πλέον ο Καπετανάκος, προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο καμπαρέ.

«Πόρτο Λεόνε»: Όσα θα δούμε στο 7ο επεισόδιο της σειράς

Μη χάσετε απόψε, στις 22:30

Επεισόδιο 07

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Στράτου, Λυκούργος Κονταράς μεταφέρεται στον ανακριτή, ενώ η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο για να εκδικηθούν τον πραγματικό φονιά του γιού της. Μια επίσκεψη του Γιάμαρη στο σπίτι του Βούλγαρη ταράζει τη Λένα και τον Γρηγόρη, κάτι που μοιάζει να του βάζει υποψίες για το πόσο σχετίζονται με τον θάνατο του Στράτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Καπετανάκος προσπαθεί να ξαναβάλει μια τάξη στο Πόρτο Λεόνε, αλλά η καρδιά του δείχνει να τον προδίδει. Παράλληλα, ο καπετάν - Μανώλης καταφτάνει στην Τρούμπα με σκοπό να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει με την εγγονή του.

Η Ξένη (Μαρία Καβουκίδου) είναι ευτυχισμένη από τότε που το μωρό μπήκε στη ζωή της. Γελά κι αστειεύεται με τον πατέρα της, τον καπετάν – Μανώλη (Μιχάλης Αεράκης) αλλά παράλληλα ανησυχεί γι’ αυτόν γιατί μόλις της είπε ότι πάει με τη βάρκα του να παραλάβει ξένους περιηγητές προς ξενάγηση. Αν ήξερε τις πραγματικά σχέδια του πατέρα της όμως, θα ανησυχούσε πολύ περισσότερο, θα οργιζόταν μαζί του μια που θα έβλεπε ότι κινδυνεύει η νεοαποκτηθείσα ευτυχία της με το μωράκι της (;)

Δείτε το sneak preview:

{https://www.youtube.com/watch?v=Byuksx-TKLk&feature=youtu.be}

Η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) προσπαθεί να μάθει από τη μητέρα της την Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) για ποιο λόγο ήρθε πρωί- πρωί στο σπίτι τους η Αλεξάνδρα Καπετανάκου με το πρόσχημα ότι είδε το νεκρό γιο της στον ύπνο της. Η Γαλήνη προσπαθεί να κρύψει την ανησυχία της από την κόρη της, δε θέλει να αποκαλυφθεί ότι ξέρει τι έχει συμβεί με τον Στράτο και πώς ο χαμός του έχει ρίξει ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τις ζωές και των δυο της παιδιών…

Δείτε το sneak preview:

{https://www.youtube.com/watch?v=rrzdIvuxwf8&feature=youtu.be}

Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) έχει έρθει να μιλήσει στην απαρηγόρητη Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) σχετικά με την αποκάλυψη ότι ο Στράτος ήταν έτοιμος να φύγει με την αγαπημένη του στην Αμερική. Η Λένα αντιμετωπίζει κατάματα την σκληρή αλήθεια : ο πατέρας του παιδιού της ποτέ δεν την αγάπησε πραγματικά, ήταν μόνο μία από τις πολλές κοπέλες στη ζωή του. Η Λένα ωριμάζει μέσα από τα δάκρυα, κουρνιάζει όμως μ’ ευγνωμοσύνη μέσα στην προστατευτική αγκαλιά του αγαπημένου της αδελφού.

Δείτε το sneak preview:

{https://www.youtube.com/watch?v=JMQIp1S8lpo&feature=youtu.be}

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!