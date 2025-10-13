«Πόρτο Λεόνε»- Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της σειράς απόψε, στις 22:30!

Τα κορίτσια του καμπαρέ «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», η Κωνσταντίνα Τάκαλου, η Φωφώ, η Σμαράγδα Αδαμοπούλου, η Βούλα και η Χριστίνα Στεφανίδη, η Λουΐζα, ήταν προσκεκλημένες της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα», σε μία συζήτηση – εξομολόγηση για τα όσα συμβαίνουν στην Τρούμπα και το καμπαρέ Πόρτο Λεόνε.

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 το συγκλονιστικό επεισόδιο!

«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

Η Κωνσταντίνα Τάκαλου, η Φωφώ Σκορδίλη, περηφανεύεται να λέει ότι το ‘χτισε το καμπαρέ του Καπετανάκου. Ήταν από τις πρώτες που δούλεψαν εκεί αλλά λόγω ηλικίας έχει μετατεθεί πλέον στα «σπίτια».

Φιλική και προστατευτική προς τις νεότερες του επαγγέλματος, επιστρατεύεται από τον Καπετανάκο για να κρατήσει το καμπαρέ μαζί με τον Στελάρα… «Μιλάμε για το 1964, λίγο πριν κλείσει η Τρούμπα. Τα πράγματα τις εποχές εκείνες, μετά από 2 πολέμους εμφύλιους, ειδικά για τη γυναίκα, ήταν πολύ συγκεκριμένα. Εάν δεν είχε σπουδές, μια δομή από σπίτι για να έχει μια καλή τύχη…» ήταν πολύ δύσκολα, σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Τάκαλου.

«Τα κορίτσια που ερχόταν από το χωριό και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, πήγαιναν υπηρέτριες, είχαν εγκυμοσύνες ανεπιθύμητες από τα αφεντικά τους….». Τα κορίτσια αυτά «μη ξέροντας τι άλλο να κάνουν γινόταν μοδίστρες ή μάθαιναν κάποια τέχνη ή τις εκμεταλλευόταν διάφοροι άνθρωποι, άντρες κυρίως. Η πατριαρχία ήταν πιο ζωηρή απ΄ότι είναι σήμερα». Στην Τρούμπα «έφταναν λοιπόν γιατί ήταν το μόνο που μπορούσαν να κάνουν κάποιες ή έφταναν εκεί γιατί κάποιος της εκμεταλλευόταν».

Η Φωφώ είναι πόρνη από την εποχή μετά τον πόλεμο… «Όταν ερχόταν ο αμερικανικός στόλος, που ήταν πολύς, έβγαιναν οι ναύτες και χτυπούσαν τις πόρτες σε όποιο σπίτι… γιατί ζούσαν και οικογένειες (στην Τρούμπα). Υπήρχε μια κατάσταση δύσκολη. Πιο δύσκολη ήταν -και είναι- η κατάσταση για τις γυναίκες που αναγκάζονταν να εκδίδονται για να επιβιώσουν».

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των κοριτσιών είναι η Βούλα, όπως εξηγεί η Σμαράγδα Αδαμοπούλου που την υποδύεται. «Η Βούλα είναι φοιτήτρια και πόρνη, ουσιαστικά ακροβατεί μεταξύ 2 κόσμων. Θέλει να πάρει το πτυχίο της, να σπουδάσει, αλλά η ζωή την έχει κάνει έτσι ώστε να πρέπει να δουλέψει στο καμπαρέ». Από μικρή ονειρευόταν να σπουδάσει δασκάλα ή καθηγήτρια.

Δίνει κρυφά εξετάσεις, μπαίνει στην σχολή που θέλει στην Αθήνα αλλά αναγκάζεται να δουλέψει στην Τρούμπα προκειμένου να στέλνει χρήματα στη μάνα και τον άρρωστο αδελφό της. «Θα πω βέβαια, ότι στο καμπαρέ είναι 100% ο εαυτός της. Τα κορίτσια ξέρουν τα πάντα για εκείνη. Ενώ, όταν βγαίνει στην κοινωνία, για να κάνει π.χ. μαθήματα, φοράει πολλά προσωπεία. Γενικά δεν έχουν δει πολλά ακόμη οι τηλεθεατές».

«Σε αυτές τις γυναίκες, όπως φαίνεται και στη δική μας σειρά, υπήρχε αλληλεγγύη γυναικεία. Για να το νιώσουμε κι εμείς, δεν το νιώσαμε τυχαία, το είχαν κι εκείνη την εποχή. Φτιάχνανε μια μορφή οικογένειας σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο», λέει η Κ.Τακαλου και η Χριστίνα Στεφανίδη, η Λουΐζα της σειράς συμπληρώνει: «Αν και δουλεύουμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον (στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε), όταν γίνεται κάποια στραβή, μια δυσκολία, εάν χρειαστεί κάποια τη βοήθεια των άλλων, θα την έχει».

Η Λουΐζα είναι ένα από τα καινούργια κορίτσια του καμπαρέ, χορεύτρια, πανέμορφη, φιλόδοξη, έτοιμη για πολλά προκειμένου να κερδίσει μια καλύτερη ζωή. Η Λουΐζα «φαίνεται ότι κάνει αυτή τη δουλειά επειδή το θέλει αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Φαίνεται ότι το θέλει αλλά αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, έχει τη μητέρα της την αδελφή της», γεγονότα που θα αποκαλυφθούν στη συνέχεια.

«Πέρα από την κεντρική ιστορία αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια οι προσωπικές ιστορίες των κοριτσιών που δουλεύουν στο καμπαρέ, οι οποίες έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, πέρα από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει η κεντρική ιστορία» εξηγεί η Κ.Τάκαλου. Ο βασικός ρόλος της Φωφώς είναι ότι «είναι πολύ προστατευτική, έχει πολύ ισχυρό το ένστικτο της μητρότητας, προστατεύει πολύ τα κορίτσια (όχι μόνο στο καμπαρέ) αλλά και στη ζωή».

Απόδειξη ότι «όταν η Βούλα έχει μια πορεία πολύ αγωνιώδη, η Φωφώ θα έλθει να τη συνδράμει με το ρόλο της μητέρας, ένας ρόλος που στη Βούλα λείπει πολύ. Την ψάχνει πολύ τη μητέρα της γιατί είναι στην Κρήτη» αναφέρει η Σμ.Αδαμοπούλου.

«Η Βούλα θα έχει μια συνάντηση στη ζωή της, η οποία θα την βάλει να αναμετρηθεί με τις επιλογές της».

«Το να δουλεύει στα καμπαρέ της εποχής και στα πορνεία, είτε τότε είτε σήμερα, δεν είναι επιλογή» υποστηρίζει η Κ.Τάκαλου. Η Φωφώ «πάει κόντρα στα αφεντικά, κόντρα στους βοηθούς του αφεντικού. Υπερασπίζεται μόνο τα κορίτσια. Προσπαθεί με την εμπειρία της να τους δείξει ότι υπάρχει φως. Ότι στο τέλος μπορείς να την αλλάξεις τη ζωή σου, εάν βρει τη δύναμη».

Η Λουΐζα «είναι τσαμπουκαλού, βλέπει τα πράγματα με χιούμορ -κι εγώ θέλω να είμαι ευδιάθετη, όταν γίνονται πολύ καυγάδες δεν μου αρέσει - αλλά είναι πολύ ευαίσθητη» λέει η Χριστίνα Στεφανίδη.

«Ο έρωτας χωράει παντού» σε όλες τις ιστορίες συμφωνούν. «Σε όλες συμβαίνει κάτι και ανατρέπονται οι καταστάσεις».

Θα ξεφύγει κάποια από την Τρούμπα; «Είναι το όνειρό μας» απαντούν. «Γίνεται να τελειώσει η σειρά χωρίς να υπάρξει ελπίδα στο τέλος;».

{https://www.youtube.com/watch?v=jEWnhjgnvKg}

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς:

Η Λουίζα (Χριστίνα Συμεωνίδη) και η Βούλα (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) προσπαθούν να βοηθήσουν την Καίτη (Μαρθίλια Σβάρνα) να κρύψει με μακιγιάζ το σημάδι από το βιτριόλι. Η Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) τους ζητά να γυρίσουν στη σάλα του Porto γιατί οι πελάτες είναι μόνοι τους… Ατμόσφαιρα καμπαρέ με την Λουίζα να κάνει παρέα να φλερτάρει και την Βούλα να «κερνά» ποτά ένα ναύτη. Στο μπαρ, ο Στελάρας (Δημήτρης Καπετανάκος) ζητά από τον Ηλία (Αλέκος Συσσοβίτης) να του πει ποιο είναι το πρόβλημα για να βρεθεί η λύση…

{https://www.youtube.com/watch?v=bWT2e3Ert2Y}

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30