Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Να μ’ αγαπάς». Σήμερα στις 20:00.

Καταιγιστικές έρχονται οι εξελίξεις στην καθημερινή- δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», ενώ καινούργια επεισόδια, έρχονται κάθε μέρα στις 20:00.

Η Ζωή πιέζει τον Θεόφιλο να της πει γιατί επιμένει στον γάμο του Ορφέα και της Άννας…

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε

Η Ζωή εισβάλει στο δωμάτιο των διδύμων, αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι παιδιά της και προσπαθεί να τους εξαγοράσει με λεφτά, προκαλώντας την οργή και την απογοήτευση της Φωτεινής και του Λευτέρη. Τα δίδυμα ανασυντάσσονται, και ορκίζονται να μη λυγίσουν. Η Φωτεινή καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νικαίτης, έχοντας σαν σχέδιο, να γίνει ο εφιάλτης της Ζωής.

Ο Άγγελος συναντά τυχαία τη Ζωή, και μένει να την κοιτά από απόσταση, ενώ εκείνη είναι χαμένη στις σκέψεις της. Η Άννα και ο Ορφέας αναμετρώνται με τη σκιά του αναγκαστικού τους αρραβώνα. Η Ζωή πιέζει τον Θεόφιλο να της πει γιατί επιμένει για τον γάμο Ορφέα και Άννας. Η μοίρα φέρνει κοντά τον Λευτέρη και την Άννα όταν εκείνος την βλέπει κλαμένη. Του λέει για τον εκβιασμό του Χρήστου κι αυτός προσφέρεται να την βοηθήσει.

Η Ζωή εισβάλει στο δωμάτιο των διδύμων και αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι παιδιά της προκαλώντας την οργή της Φωτεινής και του Λευτέρη…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=DrKrGNsMipM}

Η Σοφία συνεχίζει να ασκεί ψυχολογική πίεση στην Άννα…

{https://www.youtube.com/watch?v=3FqzMgkxGlY}

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=SRAnxTG1eFE}