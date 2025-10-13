«Γιατί ρε πατέρα;», νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1- Όσα θα δούμε απόψε!

Η αγαπημένη μαύρη κωμωδία, επιστρέφει σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 22:30, με ένα συναρπαστικό, νέο επεισόδιο στον ΑΝΤ1. Στα γυρίσματα του «Γιατί Ρε Πατέρα;» παίζουν «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και η κρίσιμη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι «Ποιος έχει τα 3.000.000€;».

{https://www.instagram.com/reel/DPvuqfCjeXT/?igsh=MWJlcWlsa2lsbmNzaA%3D%3D}

«Γιατί ρε πατέρα;»- Όσα θα δούμε απόψε

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στο 4ο επεισόδιο

Ένα πτώμα έχει φέρει ξαφνικά τα πάνω-κάτω στη ζωή του Μιχαήλου και των τριών αδερφών και πρέπει άμεσα όλοι μαζί να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Όμως, για κακή τους τύχη, στο σπίτι του Τσατσάνη εισβάλλει τη χειρότερη στιγμή κι άλλος απρόσμενος επισκέπτης, και μάλιστα αστυνομικός!

Πώς θα τη γλιτώσουν τώρα και τι θα κάνουν με το πτώμα;

Η μοναδική λύση είναι να το θάψουν οι ίδιοι, με την ελπίδα να μην τους καταλάβει κανείς. Όμως, ακόμα κι όταν όλα δείχνουν να οδηγούν προς ένα οριστικό τέλος, ο Μιχαήλος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα…

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=LTfJTW0Rx0M}