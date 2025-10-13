Νέες προκλήσεις, εκβιασμοί, επικίνδυνες αποκαλύψεις, συναισθηματικές συγκρούσεις και μυστικά που βγαίνουν στο φως επιφυλάσσουν τα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA
«Η γη της ελιάς».
Η δράση κορυφώνεται και οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων δοκιμάζονται από τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε επίπεδο.
Τι θα δούμε απόψε Δευτέρα 13 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 20
Ο Στάθης συνειδητοποιεί πως ο εκβιασμός της Αλεξάνδρας δεν είναι λόγια του αέρα κι αναγκάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με την Ερωφίλη.
Η Βασιλική αρχίζει να πλησιάζει τη Μαλένα αλλά κι ο Στέφανος, με τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου, κερδίζει σιγά σιγά την εμπιστοσύνη τής μικρής.
Η Αμαλία πιάνει φιλίες με την Αθηνά και τη Μαργαρίτα, και αποκτά έτσι δύο σημαντικές συμμάχους εναντίον της Ιουλίας.
Παράλληλα, η Αμαλία βλέπει τον Τζον να φεύγει μέσα στη νύχτα από το σπίτι της Ιουλίας και συνειδητοποιεί τι συμβαίνει. Η Ασπασία, από την άλλη, πασχίζει να μάθει αν την απατάει ο Δημοσθένης και η στάση της αυτή του προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό.
Η Βασιλική ομολογεί στον Στάθη, τον Λυκούργο και τη Χάιδω τη σχέση της με τον Στέφανο κι έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιρρήσεις τους. Η Ασπασία τακτοποιεί τα πράγματα του Δημοσθένη και βρίσκει ένα κινητό παλιάς τεχνολογίας.
Η Αριάδνη αποβάλει και βιώνει την πρώτη απογοήτευση. Η Βασιλική πηγαίνει να δει τη μικρή Μαλένα, αλλά βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα και πέφτει θύμα πυροβολισμού.