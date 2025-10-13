Δείτε το τρέιλερ από το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Το δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται απόψε, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα έως Σάββατο στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

Νέοι παίκτες με νέες ιστορίες και όνειρα παίρνουν θέση στην πιο αγαπημένη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά…

Με 15 ερωτήσεις που ανεβάζουν την αγωνία σταδιακά και 4 πολύτιμες βοήθειες κάθε παίκτης δοκιμάζει τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική του σε μία διαδρομή γεμάτη συγκίνηση, εκπλήξεις και ανατροπές.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1

Οι παίκτες που θα βρεθούν και φέτος απέναντι από τις πιο συναρπαστικές ερωτήσεις έχουν έναν και μόνο στόχο: να φτάσουν μέχρι την κορυφή και να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που καταφέρνει πάντα με τον δικό του μοναδικό τρόπο να «ξεκλειδώνει» τους παίκτες, να τους κάνει να νιώθουν άνετα και να αποκαλύπτουν τα όνειρα, τις αγωνίες και την προσωπικότητά τους με χιούμορ, αμεσότητα και ζεστασιά μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε μία μοναδική εμπειρία. Γιατί κάθε ερώτηση μπορεί να είναι το βήμα που μπορεί να αλλάξει μία ζωή!

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=aUiGQl7yUeM}