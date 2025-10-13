Η Χλόη αποφασίζει να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πατέρα Νικόλαο προκειμένου να βρει την κόρη της.

Ο Χάρης κάνει πρόταση γάμου στην Αναστασία, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεών της.

Ο πατέρας Νικόλαος αψηφά τους κανόνες της Εκκλησίας και όλοι μαζί αποχαιρετούν την Ολυμπία.

Αναλυτικά τι θα δούμε απόψε στον «Άγιο Έρωτα»:

Μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του ενωμοτάρχη και την επίθεση στην Άννα, ο Νικηφόρος, αποφασισμένος να πατάξει την ανομία στη Στέρνα, ζητά δημόσια τη συνδρομή των πολιτών.

Στο μεταξύ, η Ελένη αναλαμβάνει να φροντίσει την Άννα στο ξενοδοχείο, ενώ ο Παύλος πιέζει τη Χριστίνα να προσεγγίσει τον Αντρέα.

Μετά από παράκληση της Δώρας, ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να παραβλέψει τους κανόνες της Εκκλησίας και να «διαβάσει» την Ολυμπία κρυφά.

Το γεγονός προκαλεί θετική εντύπωση στη Χλόη, η οποία αποφασίζει να τον εμπιστευτεί ξανά για μια τελευταία φορά. Κι ενώ ο Αντρέας φέρνει ευχάριστα νέα στα αδέλφια Παυλίδη, ανακοινώνοντάς τους την αποφυλάκιση του Κυριάκου, ο Σωτήρης ενημερώνει ανήσυχος τον Παύλο πως το άλλοθι του για τον φόνο της Κατρίν κινδυνεύει να καταρρεύσει.

