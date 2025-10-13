Σε λίγες ημέρες στον «αέρα» το νέο τραγούδι του Αναστάσιου Ράμμου!

Ο Αναστάσιος Ράμμος παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Φωτογραφίες» και δίνει μία πρώτη «γεύση» από το επικείμενο album του.

Το νέο τραγούδι του Αναστάσιου Ράμμου, σε μουσική και στίχους του ίδιου, είναι ένα ρυθμικό τσιφτετέλι που μιλάει για έναν έρωτα που «ζει» ακόμα μέσα από τις «Φωτογραφίες».

Οι «Φωτογραφίες» είναι το lead single από το νέο album που ετοιμάζει ο Αναστάσιος Ράμμος, με τίτλο «Δέκα» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Παράλληλα, ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης συνεχίζει τις εμφανίσεις του, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίπλα στην Πέγκυ Ζήνα, στο «Mezzo Athens Party Stage», κάθε Τετάρτη και Σάββατο.

Βρείτε το «Φωτογραφίες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/fotografies