«Το Σόι Σου» επιστρέφει δυναμικά για την 6η σεζόν με νέα επεισόδια!

Όλα φαίνεται πως έχουν δρομολογηθεί για την νέα σεζόν, της πολυαγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha «Το Σόι Σου», ενώ τόσο ο τηλεοπτικός σταθμός, όσο και οι συντελεστές, παρουσιάζουν ανά διαστήματα, ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

Ειδικότερα, πριν από λίγε ημέρες ο σταθμός του Alpha, είχε δώσει στην δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας σεζόν, ενώ λίγο αργότερα, είχαν παρουσιάσει και τα πρώτα Backstage στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση.

Σήμερα ωστόσο, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η Βάσω Λασκαράκη, ή διαφορετικά, η τηλεοπτική «Λυδία Χαμπέα» δημοσίευσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο instagram, ένα σύντομο βίντεο από τα γυρίσματα των τίτλων αρχής, ενώ από πίσω, ακούγεται και το χαρακτηριστικό τραγούδι.

Έξι χρόνια μετά λοιπόν, οι αγαπημένες οικογένειες των Τριαντάφυλλων και των Χαμπέων, με τις χαρακτηριστικές κόντρες του επιστρέφουν στο πλατό και στην μικρή οθόνη!

Δείτε τη δημοσίευση:

