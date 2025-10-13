Το νεανικό κοινό μπροστά στην τηλεόραση! Πρωτιά στην πρεμιέρας τους οι «Τρομεροί γονείς».

Στην πρώτη θέση επιλογής των νεανικών κοινών 15-24 ήρθαν οι «Τρομεροί γονείς» στην πρεμιέρα τους και έφεραν τα νεανικά κοινά στην τηλεόραση!

Η νέα οικογενειακή κωμωδία του Alpha, «Τρομεροί γονείς», έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και αμέσως κέρδισε το στοίχημα με το πιο απαιτητικό κοινό: Τους νέους ηλικίας 15-24!

Η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha έφερε πρωτιά τόσο στις γυναίκες με ποσοστό 28,2%, όσο και στους άντρες με 26,8%.

Η σειρά κατέκτησε και το κοινό ηλικίας 18-54 σημειώνοντας πρωτιά με 14,3% και την παρακολούθησαν 1.321.000 τηλεθεατές έστω και για 1 λεπτό.

Οι «Τρομεροί γονείς» δεν απλά μια κωμωδία, είναι κάθε οικογένεια που ισορροπεί ανάμεσα σε δυο γενιές. Σε αυτή των νέων που βλέπουν τον εαυτό τους και σ’ αυτή των μεγαλύτερων που βλέπουν τον εαυτό τους σε νεότερη ηλικία. Ο Alpha, με μια φρέσκια ματιά στην οικογενειακή κωμωδία, μίλησε στη γλώσσα των νέων δίνοντας μαζί τους ραντεβού κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00.

