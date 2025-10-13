Η Κάτια Δανδουλάκη σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη!

Καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, η ηθοποιός, Κάτια Δανδουλάκη, όπου και παραχώρησε στους οικοδεσπότες της μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, μέσω της συζήτησης, αναφέρθηκε στην μεγάλη της αγάπη, το θέατρο, στις ανθρώπινες σχέσεις και φυσικά τον σύζυγό της Μάριο Πλωρίτη και την απώλειά του, καθώς έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τη ζωή.

Όλα όσα ανέφερε η Κάτια Δανδουλάκη

Στην αρχή λοιπόν, η Κάτια Δανδουλάκη, αναφέρθηκε διεξοδικώς στο θέατρο και στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των συναδέλφων, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως κατάφερε να διατηρήσει την ψυχή της προφυλαγμένη: «Έχω κάνει οικογένεια μέσα στο θέατρο, όλα είναι θέμα επιλογών. Αυτά που κραυγάζονται πολλές φορές δεν ισχύουν. Σε ποια δουλειά αγαπιούνται όλοι μεταξύ τους;», ανέφερε αρχικά για να συνεχίσει:

«Δεν απάντησα ποτέ σε τίποτα, εκτός αν κάτι βλάπτει την ψυχή μου, θα του πω ότι με βλάπτει και πρέπει να φύγει από την μέση, το έχω πει και το λέω αμέσως. Κράτησα πολύ καλά προφυλαγμένη την ψυχή μου, τις αγάπες μου. Μακριά, δεν μπορώ καμία βιαιότητα, θέλω αγκαλιά, θέλω ηρεμία και πολλή αγάπη».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, αναφέρθηκε και σε δυσκολίες που αντιμετώπισε στο εργασιακό κομμάτι, σημειώνοντας πως η καθημερινότηταά της, ήταν απαιτητική επί σειρά ετών: «Ήμουν βουλιμική στην δουλειά, τώρα δεν έχω κάτι να χάσω. Δεν είναι κάτι που πρέπει να πάω τρέχοντας. Ό,τι έκανα μέχρι τώρα το έκανα τρέχοντας, έχει πάψει να είναι αυτή η βουλιμία, στο θέατρο τρέχω γιατί διαλέγω εγώ. Εγώ έχω μέτρο και στην ματαιοδοξία και στην βουλιμία μου. Νιώθω ότι αν δεν δουλεύω είναι σαν να μην ζω, πάω στο θέατρο και λέω πάω σπίτι να ξεκουραστώ», ανέφερε για να εξηγήσει:

«Τι να ξεκουραστώ που έχω διπλές παραστάσεις. Το σπίτι μου είναι το θέατρο. Φύγανε οι φίλοι μου αλλά είναι το σπίτι μου οι φίλοι μου. Έχω μια διαφορετική σχέση με τους νέους, με παίρνουν να με ρωτήσουν για το τι πρέπει να διαλέξουν, δεν τους λέω τι θα έκανα εγώ, αλλά τι θα έκαναν εκείνοι στην θέση τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Κάτια Δανδουλάκη, αναφέρθηκε και στον επί σειρά ετών, σύζυγό της, Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά, πως δεν έχει πλέον ανάγκη να αισθανθεί τον έρωτα: «Η συντροφικότητα είναι το θέατρο για εμένα, η ερωτική συντροφικότητα ήταν για εμένα απολύτως καλλυμένη. Ήμουν πολύ δύσκολη και είμαι πολύ δύσκολη σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσω να ξανά ερωτευτώ. Δεν το έχω ανάγκη, νιώθω καλυμμένη».

«Έχω ανάγκη για φίλους, όχι από σύντροφο. Έχω ανάγκη από συντρόφους καλλιτεχνικούς. Από σύντροφο καλύφτηκα πάρα πολύ, τον νέο σύντροφο έχουν αντικαταστήσει οι σχέσεις που έχω με φίλους. Για εμένα ήταν ο ένας και μοναδικός στην ζωή μου άρα τι να αντικαταστήσω αυτό το μοναδικό;», σημείωσε με τρυφερότητα.

Η Κάτια Δανδουλάκη, μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει και τα συναισθήματά της σε σχέση με το πέρασμα του χρόνου: «Το είχα και το χόρτασα, τι να με κάνει να θέλω κι άλλο; Το άλλο το έχω μέσα μου, έχει κλείσει ο κύκλος αυτός, είναι κορεσμός μετά. Αν αυτή την στιγμή που μιλάμε το 2025, το 2000 ζούσαμε την εποχή της αγκαλιάς ακόμα. Μου λείπει να μην γυρίζω σπίτι μου νωρίς, τα κάναμε όλα. Μου λείπει η παρέα του γέλιου το βράδυ, χωρίς το άγχος της επόμενης ημέρας. Ζούσαμε πιο ελεύθερα και παρεΐστικα την ζωή μας. Εγώ είμαι τυχερός που πηγαίνω στο θέατρο και είμαι με 40 άτομα ακόμα γύρω μου. Η απομόνωση είναι το χειρότερο που έχουν κάνει οι μηχανές, η ζωή είναι να σε αγγίζω και να με αγγίζεις, όχι μέσα από το τάμπλετ. Για εμένα αυτό είναι ζωή».

«Λέω ας προλάβω να παίξω όσο μπορώ στο θέατρο πριν έρθουν τα ρομπότ. Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στην σκηνή, αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση. Αν ζούσαν οι δικοί μου θα ήθελα να πεθάνω μέσα στην αγκαλιά τους. Αυτό θα ήταν ευτυχία για εμένα. Θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά του θεάτρου. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι φεύγουμε και πάμε κάπου καλύτερα. Από μικρή έλεγα θα μπορούσα να δω και να αγκαλιάσω την μορφή της μαμάς και του μπαμπά μου και του Μάριου όπως την έχω στο μυαλό μου; Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθαμε εδώ για το τίποτα, ήρθαμε για να μάθουμε κάτι, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, έχουμε κάτι άλλο;». δήλωσε η ηθοποιός, προκαλώντας συγκίνηση και έντονα συναισθήματα, ενώ κλείνοντας, ανέφερε πως ο σύζυγό της ήρθε στη ζωή της ως «κάρμα»:

«Όταν γνώρισα τον Μάριο ήξερα ότι ήταν κάρμα ζωής, σεβόμασταν ο ένας τον άλλον αν ήταν αντίθετη η γνώμη του. Για εμένα το θέατρο ήταν ένας τρόπος να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο, γι’ αυτό και το λατρεύω, και λάτρεψα και την τηλεόραση για πολλά χρόνια. Έχω ζήσει πολλές ζωές, όταν σκεφτώ τι χαρακτήρες έφερα πάνω μου για να τις ζήσω, το πετσί του ρόλου είμαι εγώ και φέρνω τα συναισθήματα μέσα μου. Ψάχνω μέσα μου να τα βρίσκω, έμαθα πάρα πολλά για εμένα. Εκεί που καταλήγω είναι ότι σου παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να καταλάβεις πόσο ασήμαντοι και πόσο θεϊκοί είμαστε ταυτόχρονα», κατέληξε η Κάτια Δανδουλάκη.

