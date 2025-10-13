Έκανε την ανατροπή στο ‘90 η Όλγα στο «Deal»!

Αναπάντεχα, αλλά ευχάριστα εξελίχθηκε το αποψινό επεισόδιο του Deal, ενώ Όλγα, πήρε την σωστή απόφαση και «κλείδωσε», στις 3.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πώς εξελίχθηκε το σημερινό, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, παιχνίδι, η παίχτρια, είχε δεχτεί την προσφορά των 1.400 ευρώ, ενώ στον πίνακα, έμεναν ενεργά τα 50 και οι 3.000 ευρώ.

Με 3.000 ευρώ έφυγε η Όλγα από το Deal

Αφού η ίδια είχε φτάσει στο τελικό στάδιο του παιχνιδιού, ένα τηλεφώνημα από τον τραπεζίτη τη δίχασε, ενώ ο Γιώργος Θαναηλάκης της ανακοίνωσε, πως μπορεί να φύγει με την προσφορά των 1.400 ευρώ, ή να θέσει τη δική της αντιπροσφορά.

Η Όλγα ωστόσο, επέλεξε να συμβουλευτεί τον σύντροφό της, ο οποίος της δήλωσε ότι ο ίδιος θα προχωρούσε. Έτσι έπραξε και η ίδια και χτύπησε το χέρι τρεις φορές στο κουτί, απορρίπτοντας την προσφορά του τραπεζίτη.

Ρίσκαρε και κέρδισε, καθώς άνοιξε το τελευταίο κουτί του συμπαίχτη της και η χαρά της ήταν απερίγραπτη, όταν είδε μέσα το ποσό των 50 ευρώ. Αυτομάτως, αυτή η εξέλιξη, την έκανε τη μεγάλη νικήτρια για απόψε, καθώς «κλείδωσε» στις 3.000 ευρώ, απορρίπτοντας τα 1.400 του τραπεζίτη.

Δείτε το βίντεο:

