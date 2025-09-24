Πάντα στο πλευρό του συντρόφου της η τραγουδίστρια.

Με ιδιαίτερη λάμψη πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η επίσημη προβολή του πρώτου διπλού επεισοδίου της πολυαναμενόμενης σειράς «Πόρτο Λεόνε», με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά, που φιλοξενήθηκε στην Ταινιοθήκη Ελλάδος στον Κεραμικό, παρευρέθηκε και η Δέσποινα Βανδή, η οποία στάθηκε διακριτικά στο πλευρό του αγαπημένου της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την υποστήριξή της στις επαγγελματικές του επιλογές.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε κομψή και χαμογελαστή, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον την προβολή και συνομιλώντας με παρευρισκόμενους από τον χώρο της τηλεόρασης και της τέχνης. Δεν έλειψαν τα τρυφερά βλέμματα και οι στιγμές θαυμασμού προς τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος φάνηκε να απολαμβάνει το θερμό χειροκρότημα και την ανταπόκριση του κοινού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0b8yzdwjfd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σειρά «Πόρτο Λεόνε», με έντονη ατμόσφαιρα, δυνατές συγκινήσεις και μια ιστορία γεμάτη αντιθέσεις, φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στη φετινή prime time. Και όπως δείχνει το εντυπωσιακό ξεκίνημά της, οι προσδοκίες είναι υψηλές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0sqanqwjyh?integrationId=40599y14juihe6ly}