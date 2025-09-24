Όλα για όλα ήθελε να τα παίξει η Στέλλα στο Deal… Tης βγήκε σε καλό;

Το Deal, με το Γιώργο Θαναηλάκη, συνεχίζει να μοιράζει λεφτά στους παίχτες, στιγμές αγωνίας, χαμόγελα άλλα και έντονο ρίσκο. Το ένστικτο όμως μερικές φορές, πάει μαζί ή και αντίθετα από την τύχη.

Όπως φάνηκε λοιπόν, από το σημερινό επεισόδιο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η Στέλλα με τον αριθμό «8», κυνηγούσε τα πολλά, κινήθηκε ενστικτωδώς, δεν άκουσε τον συμπαίκτη της και… έβγαλε εκτός τις 40.000 χιλιάδες ευρώ.

Όλα για όλα στο Deal

Η σημερινή παίχτρια λοιπόν, θέλησε να ανοίξει το κουτί του Γιώργου με τον αριθμό «9», ενώ πριν φανερωθεί το ποσό του αποκρίθηκε: «Θα μου αφιερώσεις και ένα τραγούδι…».

«Μετά το άνοιγμα», της απάντησε ο Γιώργος, ενώ η Στέλλα γελώντας είπε: «Ε άμα είναι να βγάλεις τις 70.000, μην μου αφιερώσεις τίποτα».

Μια προειδοποίηση ακόμη ήρθε από τον συμπαίκτη της: «Θες να φύγεις από εμένα;».

Παρ’ όλα αυτά η Στέλλα, έμεινε σταθερή στην απόφασή της, άνοιξε το κουτί και αντίκρισε τις 40.000 ευρώ, που μόλις έδιωξε από τον πίνακα.

Με πόσα χρήματα έφυγε η Στέλλα από το Deal;

Στον πίνακα με τα ποσά είχαν μείνει τρία μπλε νούμερα: 10, 50 και 100 ευρώ, ενώ ήταν ακόμη μέσα τα 1.000 και οι 70.000 ευρώ. Σε αυτό το σημείο ωστόσο, ήρθε και μια νέα προσφορά από τον τραπεζίτη, που της χάριζε απλόχερα 7.000.

Ύστερα από τη συμβουλή που δέχτηκε από οικείο της πρόσωπο, «χτύπησε το χέρι στο κουτί», δύο φορές, πήρε τα χρήματα και αποχώρησε κερδισμένη! Στο δικό της κουτί είχε μόλις το ποσό των 10 ευρώ.

