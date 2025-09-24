«The Chase» η ανατροπή και νίκη των διαγωνιζόμενων!

Το «The Chase» με την Μαρία Μπεκατώρου, συνεχίζει για μια ακόμη χρονιά, να χαρίζει στιγμές αγωνίας και άγχους με στόχο το έπαθλο και το χρηματικό ποσό.

Στο σημερινό επεισόδιο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, οι τρεις διαγωνιζόμενοι, κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 6.900 ευρώ αφού έκαναν την ανατροπή, ήρθαν αντιμέτωποι με τη «γυναίκα με τα μαύρα» και την κέρδισαν.

«The Chase»- Γολγοθάς για τους 3 παίχτες

Η Μαρία, ο Στάθης και ο Δημήτρης λοιπόν, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την «Γυναίκα με τα μαύρα», καθώς η ίδια απάντησε βιαστικά και λανθασμένα σε αρκετές ερωτήσεις, δίνοντας τη δυνατότατα στους τρεις διαγωνιζόμενους να κάνουν μια ακόμη προσπάθεια για να απαντήσουν σωστά.

Το χρονόμετρο αρχικά, άρχισε να μετράει αντίστροφα από τα δύο λεπτά για τους τρεις παίχτες, ενώ κατάφεραν να δώσουν 12 σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις της παρουσιάστριας, Μαρία Μπεκατώρου.

Παράλληλα, η ερώτηση που «έκαψε» τη «Γυναίκα με τα μαύρα» ήταν: «Σε ποιον λόγο της Ιερουσαλήμ, έχτισε η Αγία Ελένη, έναν μεγαλοπρεπή ναό;», η ίδια απάντησε «Σινά», ενώ η Μαρία, ο Στάθης και ο Δημήτρης, άδραξαν την ευκαιρία δίνοντας τη σωστή απάντηση: «Γολγοθά».

Έτσι οι τρεις διαγωνιζόμενοι, απέσπασαν το ποσό των 6.900 ευρώ, κάνοντας την μεγάλη ανατροπή, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του χρόνου!

