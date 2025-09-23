Με πλάκες και καλή διάθεση ξεκίνησε απόψε το Exathlon!

Με διάθεση για πλάκες επανήλθαν οι παίχτες της Πορτοκαλί ομάδας στο Exathlon, οι οποίοι, έβαλαν στο στόχαστρο τον Τάκη Καραγκούνια.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα έχουν προβληθεί ως τώρα, στο σημερινό επεισόδιο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, υπήρξε ένας από τους «εγκεφάλους» της πλάκας στον Τάκη, έμπνευση της οποίας προήλθε από ένα σχόλιο που είχε κάνει ο τελευταίος σε ένα από τα προηγούμενα αγωνίσματα.

Exathlon: Πειράγματα και γέλια στην Πορτοκαλί ομάδα

Στο απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο λοιπόν, φαίνεται ο Μάριος να έχει εισβάλει στο δωμάτιο του Καραγκούνια, όπου έγραψε με κόκκινα φασόλια στο κρεβάτι του τη λέξη «πίστη», γεγονός που προκάλεσε τα γέλια τόσο του ίδιου – όσο και ολόκληρης της ομάδας.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο Τάκης, η πλάκα προήλθε από το σχολιασμό που έκανε νωρίτερα για το γεγονός πως η συμπαίχτριά του Στέλλα όταν παίζει, θέλει να της φωνάζουν την εν λόγω λέξη.

«Έχουμε παρατηρήσει πως η Στέλλα όταν παίζει θέλει να της φωνάζουμε πίστη. Δηλαδή σε αυτό που κάνει. Της φωνάζει η Δώρα κατά κύριο λόγο, αλλά το λέει με τόσο ήρεμη φωνή που είναι σαν να μην το ακούει. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνει να την ακούει ή όχι. Αλλά εγώ το σχολίασα στα παιδιά αυτό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα του Exathlon, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάποιος εισβολέας, την προηγούμενη ημέρα εισήλθε στο δωμάτιό μου και έγραψε με κόκκινα φασόλια κάποια λέξη στο κρεβάτι μου. Αυτή η λέξη είναι μια λέξη που κάνουμε χιούμορ. Και πήγαν τα παιδιά και μου το έγραψαν. Εντάξει, εγώ αρχικά εποπτεύθηκα ότι ήταν η Ιωάννα ή η Μαίη, όμως τελικά ήταν ο Μάριος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0dxmo33u3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην συνέχεια μάλιστα οι δύο παίχτριες, φαίνεται να προσπαθούν να το κλείσουν έξω από το δωμάτιο.

Αμέσως μετά μάλιστα, η Ιωάννα μίλησε στην κάμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε την τάση να πειράζουμε τον Τάκη γιατί έχουμε καταλάβει πως «τσιμπάει» κατευθείαν. Βέβαια και εκείνος μας πειράζει».

Στο αμέσως επόμενο πλάνο, η πλάκα συνεχίζεται ενώ ο Καραγκούνιας «απάντησε» ρίχνοντας τα φασόλια στο πάτωμα: «Τις έβαλα σε μπελάδες, καθόντουσαν και μάζευαν τα φασολάκια μετά. Να μάθουν να μην με πειράζουν και εμένα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0eamsecl4p?integrationId=40599y14juihe6ly}