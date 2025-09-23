Η αντιπροσφορά που δέχτηκε ο τραπεζίτης στο Deal!

Στο αποψινό επεισόδιο του Deal, με το Γιώργο Θαναηλάκη, ο Στάθης, ήρθε αντιμέτωπος με τον τραπεζίτη και κατάφερε να φύγει κερδισμένος… και με το παραπάνω!

Πιο συγκεκριμένα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε σήμερα στον Alpha, ο παίχτης είχε την τύχη με το μέρος του και κατάφερε να κρατήσει μέσα μεγάλα ποσά, αφού πρώτα «εξαφάνησε» όλα τα μπλε.

Deal- Η αντιπροσφορά που δέχτηκε ο τραπεζίτης

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Στάθης, είχε στην κατοχή του το κουτί με το νούμερο «7» και απέναντί του, βρισκόταν το κουτί με το νούμερο «2». Στον πίνακα είχαν απομείνει τα 7.500 και τα 10.000 ευρώ.

Ο τραπεζίτης, άρπαξε την αυκαιρία και αντί να προσφέρει τα 8.700 ευρώ που ήθελε αρχικά, του έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξει τα κουτιά.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ικανοποίησε τις βλέψεις τους Στάθη, που του έκανε αντιπροσφορά τα 8.700 ευρώ και τελικά τα έκανε δικά του με τη σύμφωνη γνώμη του τραπεζίτη.

Στην πορεία, ο Γιώργος Θαναηλάκης, έδωσε την έγκριση για να ανοίξουν τα κουτιά που είχαν απομείνει στο παιχνίδι με αυτό του Στάθη, να περιέχει τα 7.500 ευρώ, ποσό μικρότερο από αυτό που τελικά απέσπασε από τον τραπεζίτη!

Δείτε το βίντεο:

