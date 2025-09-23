Νέο σεζόν, νέα ταλέντα, χαμόγελα και πάθος για τη μουσική! Όλα στο The Voice!

Το τρέιλερ του «The Voice» βγήκε στον αέρα! Στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το ’χουμε», στον ΣΚΑΪ, προβλήθηκε σήμερα το απόγευμα το πρώτο τρέιλερ του αγαπημένου μουσικού διαγωνισμού, που επιστρέφει δυναμικά το Σάββατο στις 21:00.

Την παρουσίαση για ακόμα μια φορά αναλαμβάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στις κόκκινες καρέκλες και στην κριτική επιτροπή βρίσκονται η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι θα δώσουν για ακόμη μια χρονιά τα φώτα τους και τη μουσική τους παιδεία στους νέους διαγωνιζόμενους!

Το τρέιλερ του The Voice

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν σήμερα γνωστά, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και όπως γίνεται αντιληπτό από το σύντομο σποτάκι που έχει έρθει στη δημοσιότητα φαίνεται πως στην πρεμιέρα, επρόκειτο να τραγουδίσει η Klavdia που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025 με την ερμηνεία της και το τραγούδι «Asteromata» και αναδείχθηκε για πρώτη φορά μέσα από το συγκεκριμένο μουσικό ταξίδι.

Οι κριτές για ακόμη μια φορά λοιπόν, κάθονται στις κόκκινες καρέκλες με σκοπό να εντοπίσουν το επόμενο ταλέντο που θα φτάσει στον τελικό, ενώ προφανώς δεν θα λείπουν και οι «κόντρες» μεταξύ τους με βάση το χιούμορ- έτσι ώστε να διεκδικήσουν τους νέους παίχτες τους.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, δυναμικά, «αρπάζει» το μικρόφωνο και αναλαμβάνει δράση με σκοπό να μεταφέρει στο τηλεοπτικό κοινό τα όσα λαμβάνουν χώρα στο απόλυτο μουσικό talent show του ΣΚΑΙ- The Voice.

Πρεμιέρα, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΙ!

Δείτε το τρέιλερ:

