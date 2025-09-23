Νέο επεισόδιο Φάρμα, απόψε, 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00!

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 με νέο επεισόδιο στη Φάρμα: «Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 22/9) η Μιχαέλα Πετρίδου αποχώρησε από τη Φάρμα, καθώς η Βαλεντίνα Σπέντζα κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-1 στη Μονομαχία του Αχυρώνα.

H Angela Schoonhoven αποχώρησε και αυτή για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα η πράσινη ομάδα να μένει αυτόματα με δύο παίκτες λιγότερους.

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη ορίστηκε νέα αρχηγός της πράσινης ομάδας.

Όσα θα γίνουν σήμερα, 23/09 στη Φάρμα

Απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, οι δουλειές στη Φάρμα δεν σταματούν ποτέ, όπως και οι συζητήσεις για τα όσα συνέβησαν στη Μονομαχία του Αχυρώνα.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει την πράσινη και τη γαλάζια ομάδα στο πρώτο Παιχνίδι Προμηθειών. Τα μέλη των δύο ομάδων θα κληθούν να «εξαπατήσουν» τους αντιπάλους τους με στόχο να εξασφαλίσουν περισσότερα τρόφιμα και να κάνουν ευκολότερη τη διαβίωσή τους στη Φάρμα. Ποια ομάδα θα αποδείξει ότι τα μέλη της διαθέτουν υποκριτικό ταλέντο;

Λίγο αργότερα, θα ξεκινήσει η 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου οι παίκτες θα πρέπει να επιδείξουν δύναμη, αντοχή, ισορροπία και κυρίως καλό συντονισμό, για να μπορέσουν να πάρουν τη νίκη. Ποια ομάδα αποδεικνύει ότι τα διαθέτει όλα και συνεργάζεται πιο αρμονικά; Η ένταση κορυφώνεται σε αυτή τη δοκιμασία, που είναι, ίσως, η δυσκολότερη που έχουν αντιμετωπίσει οι farmers έως τώρα.

Για τη χαμένη ομάδα ακολουθεί συμβούλιο, στο οποίο ο αρχηγός της θα αναγκαστεί να υποδείξει έναν μονομάχο. Ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην ήττα; Η λάθος στρατηγική ή η αδυναμία στη συνεργασία; Πως θα αντιδράσει ο πρώτος μονομάχος στο άκουσμα του ονόματός του;»

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=ZUCGutxyMHU}