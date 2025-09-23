Η 4η σεζόν Maestro είναι γεγονός και η πρωταγωνίστρια, Κλέλια Ανδριολάτου, μοιράζεται στιγμιότυπα από τα γυρίσματα!

Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό το Maestro, ξανά γράφει ιστορία, με τους συντελεστές να ετοιμάζουν μια ακόμη σεζόν. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η Κλέλια Ανδριολάτου, η πρωταγωνίστρια της σειράς, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του νέου κύκλου.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό, επιστρέφει γεμάτη ανατροπές, συγκινήσεις και πάθη να συντροφεύουν τους πρωταγωνιστές της.

Η δημοσίευση της Κλέλιας Ανδριολάτου από τα γυρίσματα του Maestro

Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, η Κλέλια Ανδριολάτου, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας σεζόν.

Στο πρώτο στιγμιότυπο εξ αυτών φαίνεται η ίδια, ενώ έχει στο πλευρό της μερικούς από τους συμπρωταγωνιστές της. Στο πλευρό της λοιπόν, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Ορέστης Χαλκιάς και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.

Τις φωτογραφίες της μάλιστα, τις συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Και πάλι εδώ .. μαζί @maestroinblue.tvseries @netflix».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως η πρωταγωνίστρια σε μια πρόσφατη συνέντευξη της, αποκάλυψε πως η σειρά παίρνει πλέον έναν πιο «αστυνομικό χαρακτήρα».

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευεσε :