Τι θα γίνει σήμερα στο Exathlon;

Στο επεισόδιο Exathlon που προβλήθηκε εχθές, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο Αγώνας Ασφαλείας έληξε με την νίκη της Μπλε ομάδας, ενώ σύμφωνα με τα όσα θα λάβουν χώρα σήμερα, στο δεύτερο αγώνισμα ασφαλείας, θα αποδειχθεί για το αν ο αθλητής που οδεύει προς αποχώρηση θα είναι άνδρας ή γυναίκα.

Παρ’ όλα αυτά, για ακόμη μια φορά, το Exathlon, αποδεικνύει πως είναι γεμάτο με ανατροπές, εντάσεις και απρόοπτες αποχωρήσεις, καθώς, σύμφωνα με το τρέιλερ του σημερινού επεισοδίου, ένας ακόμη παίχτης πρέπει εκτάκτως να αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο.

Ποιος αποχωρεί από το Exathlon

Πιο συγκριμένα λοιπόν, ο Γιωρίκας Πιλίδης, πριν από την έναρξη των αγωνισμάτων, επιστρέφει στο σπίτι για να αποχαιρετήσει τους συμπαίχτες τους αφού προσωπικοί- οικογενειακοί λόγοι, δεν τον αφήνουν να συνεχίσει την πορεία τους στο αθλητικό ριάλιτι.

Σε δεύτερο χρόνο, το νέο αγώνισμα για τη διεκδίκηση της βίλας, δυσκολεύει ιδιαιτέρως τους αθλητές, ενώ ένα ακόμη ματσάρισμα γίνεται η αφορμή για εντάσεις, καβγάδες και φωνές στους πάγκους.

Παράλληλα, ο δεύτερος Αγώνας Ασφαλείας, θα κρίνει το αν ο επόμενος αθλητής προς αποχώρηση θα είναι άνδρας ή γυναίκα. Σε μια ενδεχόμενη ήττα των Μπλε, τα δεδομένα μεταβάλλονται και ο νέος υποψήφιος μπορεί να είναι και άνδρας.

Υπάρχει όντως και άλλος τραυματισμός; Στο τρέιλερ που ακολουθεί, μια παίχτρια, φαίνεται πεσμένη στο στίβο μάχης και οι συναθλητές της ανήσυχοι. Τι μπορεί να έχει συμβεί;

Τέλος, η στάση και η συμπεριφορά του Καραγκούνια, έρχεται για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο και φέρνει νέες αντιπαλότητες και εντάσεις!

