Συγκινεί η ηθοποιός μιλώντας για την απώλεια της γιαγιάς της.

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή μίλησε η ηθοποιός, Ιωάννα Πηλιχού, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» το βράδυ της Τετάρτης 20 Νοεμβρίου.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση γύρω από τα επαγγελματικά της και την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστή φέτος, η Ιωάννα Πηλιχού, αναφέρθηκε στην απώλεια της γιαγιάς της, η οποία για χρόνια την είχε στιγματίσει, καθώς, όπως αποκαλύπτει, την έχασε σε τρυφερή ηλικία και την ημέρα των γενεθλίων της.

Αρχικά, μιλώντας για το επαγγελματικό της παρελθόν, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τον εαυτό της υποκριτικά, σημειώνοντας: «Βλέπεις μια πολύ νεότερη εκδοχή του εαυτού σου, πολύ πιο άπειρη υποκριτικά. Μπορεί να δω πράγματα και να πω «πώς το έχεις πει έτσι;». Στην ηλικία που είσαι τώρα όμως, ψιλοσώζεται ακόμη η απόκλιση εμφανισιακά».

Όσα ανέφερε η ηθοποιός μιλώντας για την απώλεια της γιαγιάς της

Σχετικά με τις μνήμες της από το παρελθόν, η οικοδέσποινά της, Αθηναΐδα Νέγκα, ρώτησε την Ιωάννα Πηλιχού, για το που θα ταξίδευε στον χρόνο αν είχε την ευκαιρία να το κάνει. Η ηθοποιός, άμεσα και χωρίς δισταγμό, ανέφερε πως θα επέλεγε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, λίγο πριν σβήσει το κεράκι για τα έξι της χρόνια, προκειμένου να συναντήσει έστω και για δύο ώρες τη γιαγιά της: «Θα γύριζα λίγο πριν κλείσω τα 6 μου χρόνια, για να συναντήσω ξανά τη γιαγιά μου. Την έχασα ανήμερα των γενεθλίων μου και θα ήθελα να ζήσω δύο ώρες μαζί της, γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει».

Με συγκίνηση, θυμήθηκε τη γιαγιά της και το τραύμα που της άφησε αυτή η απώλεια, καθώς, όπως αναφέρει για χρόνια, ήταν νευρική όταν της ευχόντουσαν «χρόνια πολλά»: «Μου έλεγαν «χρόνια πολλά» και εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι της τούρτας μου και αυτή η απώλεια με έχει στοιχειώσει. Θα γύριζα εκεί, θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δύο ώρες μαζί της».

