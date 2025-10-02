Ο Γιάννης Μπέζος καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε ο Γιάννης Μπέζος το βράδυ της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, όπου το υποδέχτηκε η Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον σταθμό του Action 24, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δημόσιες σχέσεις που παρατηρεί πως υπάρχουν πλέον, στην ελληνική showbiz, αλλά και στον θεσμό του γάμου.

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος

Αρχικά λοιπόν, ο σπουδαίος ηθοποιός, αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει και την προσωπική του άποψη, σχετικά με τα όσα λαμβάνουν χώρα, στο κομμάτι της showbiz: «Είμαι γενικά «αλλού», το λέω και το χαίρομαι πολύ. Δεν μου έχει στοιχίσει όμως αυτό, καθόλου. Δεν έδωσα σημασία και δεν νομίζω ότι έδωσαν και οι άλλοι τόση πολλή σημασία. Πιο πολύ ήταν για δική μου χρήση αυτή, δηλαδή ούτε το διαφήμισα ούτε και είπαν, ας πούμε, «αυτός είναι αλλού». Ήμουν από μόνος αλλά, το ότι ήμουν κάπου αλλού, δεν σημαίνει ότι δεν είχα επαφή με τους ανθρώπους», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Και συνέχισε για να εξηγήσει πως από την αρχή της καριέρας του μέχρι και σήμερα, απείχε από την πεποίθηση που θέλει τους ηθοποιούς να είναι στα κοινά και ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν με ενδιέφεραν πράγματα που συνήθως ενδιαφέρουν πολλές φορές τον χώρο μας. Σήμερα μόνο αυτός ο ηθοποιός, που δεν είναι κοινωνικός και είναι λίγο αλλού, θα τα καταφέρει. Κυρίως και επί της ουσίας. Αυτά είναι κονσομασιόν. Αυτά είναι Aμερικανιές της πλάκας. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της showbiz, που λένε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd73ik1vnp1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, ο Γιάννης Μπέζος, απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις της Αθηναΐδας Νέγκα, αναφορικά με τον γάμο του και τη Ναταλία Τσαλίκη: «Το να είσαι παντρεμένος σου δίνει ένα χώρο και ένα χρόνο που δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν είσαι. Δηλαδή σου δίνει κάποια περιθώρια και αν ο γάμος είναι πετυχημένος, με την έννοια ότι μπορείς να συνομιλείς με αυτόν η με αυτή που ζεις είναι μαγικό. Σου δίνει το γήπεδο», ανέφερε αρχικά.

Και εξήγησε: «Είναι μια σύμβαση, δηλαδή σε πάει στο γήπεδο και σου λέει ότι τώρα θα παίξουμε. Γιατί είμαστε σε ένα ενιαίο γήπεδο και οι δυο. Μοιράζεστε την κοινή μυρωδιά, το ίδιο φαγητό, τις ίδιες αγωνίες. Εξαρτάται βέβαια πως τα χειρίζεσαι αυτά, βεβαίως θα υπάρξουν αναταράξεις. Αλλά νομίζω ότι με υπομονή και όταν μάθεις να ακούς, τα πράγματα πάνε καλά. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ να ακούω».

«Όταν τα ζευγάρια χωρίζουν, απλά δεν μπορούν μαζί, κάτι δεν γίνεται καλά. Καλύτερα που χωρίζουν περισσότερο πλέον, δεν είναι κακό. Παλιά κάθονταν και έβραζαν στο ζουμί τους, είναι προτιμότερο αυτό. Αν υποφέρεις δεν υπάρχει λόγος να κρατηθεί αυτή η σχέση», πρόσθεσε για να εξηγήσει την άποψή του αναφορικά με τα ζευγάρια που τραβούν τελικά χωριστούς δρόμους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd73tz4vjlyh?integrationId=40599y14juihe6ly}