«Τη νιώθω συγγενική, μοιάζει και με τη γιαγιά μου, είναι κι αυτή από την ανατολική Θράκη. Αισθάνομαι έναν δεσμό», λέει η Θεοφανία Παπαθωμά στο Dnews για τον ρόλο της ως Σοφία Βέμπο, στο θέατρο Coronet.

Φέτος τον χειμώνα, η Θεοφανία Παπαθωμά «συναντάει» την «Τραγουδίστρια της Νίκης», Σοφία Βέμπο στην σκηνή του θεάτρου Coronet.

H μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Σοφία Βέμπο – Η Μεγάλη Ελληνίδα», αναβιώνει τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και τα τραγούδια της.



«Με συγκινεί, η Σοφία Βέμπο, τη νιώθω. Η θρυλική αυτή γυναίκα, το Σύμβολο! Ήταν ένα τεράστιο πηγαίο ταλέντο, αλλά θρύλο την έκανε η ψυχή της», λέει η Θεοφανία Παπαθωμά στη συνέντευξή της στο Dnews, και συμπληρώνει για αυτή τη «συνύπαρξη»: «Με την συγκεκριμένη παράσταση θέλω απλώς να δώσω βήμα στη Βέμπο, να γίνω το όχημα, να μην ξεχαστεί. Να συνεχίζει να υπάρχει αναμεσά μας και να φωτίζει το δρόμο [...] Είμαι ευτυχής για αυτή τη συνύπαρξη και θέλω να τη δουν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Να τη θυμηθούν οι παλιοί και να τη γνωρίσουν οι νεότεροι».

Γιατί επιλέγετε να παρουσιάσετε μια θεατρική παράσταση για τη Σοφία Βέμπο, την παρούσα χρονική στιγμή; Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα;

Η Βέμπο είναι πάντα επίκαιρη, μιλά στις καρδιές μας με τη φωνή και τα τραγούδια της. Τα παιδιά την τραγουδούν ακόμα στα σχολεία κι έτσι συνεχίζει να υπάρχει ανάμεσα μας. Εγώ την ακούω από παιδί, από τότε άγγιζε την ψυχή μου. Αποφάσισα λοιπόν να γίνω το όχημα για να ξαναγυρίσει κοντά μας, να μας μιλήσει, να μας τραγουδήσει. Τα σύμβολα πρέπει να ζουν αιώνια, να μας καθοδηγούν.

Ποια είναι η προετοιμασία που έχετε κάνει για να ενσαρκώσετε τη Σοφία Βέμπο, την «Τραγουδίστρια της Νίκης»; Και κατά τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας, έχετε νιώσει να την «κουβαλάτε» στην καθημερινότητά σας;

Προσπάθησα να βρω την αλήθεια της, να την γνωρίσω καλύτερα, να την καταλάβω να την αισθανθώ. Διάβασα τις λεπτομέρειες της ζωής της, είδα τις συνεντεύξεις της, αφουγκράστηκα να δω, τί θέλει από όλα αυτά που έχει ζήσει, να μας πει. Ούτως ή άλλως τη νιώθω συγγενική, μοιάζει και με τη γιαγιά μου, είναι κι αυτή από την ανατολική Θράκη. Αισθάνομαι έναν δεσμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της μελέτης/συγγραφής και της προετοιμασίας, βρίσκετε κοινά σημεία στον χαρακτήρα ή στον τρόπο σκέψης σας, μαζί της; Και αν ναι, ποια είναι αυτά;

Με βρίσκουν σύμφωνη αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Την αναγνωρίζω αυτήν την συμπεριφορά σα δική μου. Πιστεύω ότι κάποια από αυτά που έχει κάνει θα τα έκανα κι εγώ. Κάποια από αυτά που έχει πει θα τα έλεγα κι εγώ.

Τώρα που τη «συναντάτε» και τη γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε θαυμάσει περισσότερο σε εκείνη;

Η δύναμη της ψυχής της, η γενναιότητα, η αυτοθυσία, η προσφορά στον συνάνθρωπο, η αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η γυναίκα έγινε η φωνή της νίκης, είχε ψυχική δύναμη μεγάλη!

Με αφορμή και μια προηγούμενη ερώτηση, έχετε νιώσει ως ηθοποιός, και ενδεχομένως στα πρώτα σας βήματα, να «χάνετε» τον εαυτό σας εξαιτίας ενός ρόλου; Δηλαδή να «βουτάτε» τόσο βαθιά στον χαρακτήρα και τα συναισθήματά του, ώστε να «χάνετε» τη Θεοφανία;

Όχι δεν πιστεύω ότι μπορώ να χαθώ μέσα στο χαρακτήρα εκτός σκηνής. Η Υποκριτική είναι τεχνική εργασία κυρίως. Προσεγγίζω τους ρόλους μου τεχνικά, δημιουργώντας μια ψυχική σύνδεση με την εκάστοτε ηρωίδα και συμπορευόμαστε για όσο διαρκεί, χωρίς παρενέργειες.

Υπάρχει κάτι που σας έχει δυσκολέψει στο δικό σας ρόλο ή στο «χτίσιμο» της εν λόγω παράστασης; Και επίσης, κάτι που σας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα;

Οι περισσότερες δυσκολίες σέ αυτή τη δουλειά είναι εξωτερικές. Συνεργάζεσαι με κόσμο που δεν τον γνωρίζεις, ο οποίος γίνεται οικογένειά σου για λίγο. Αντιμετωπίζεις αντίξοες συνθήκες πολλές φορές. Συγκινούμαι όταν συναντώ ανθρώπους που τους αγγίζει η Τέχνη και την ασκούν χωρίς όρους, χωρίς να ασχολούνται με τα περιττά. Θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους αποκτούν ένα άλλο μέγεθος στα μάτια μου.Το δύσκολο κομμάτι ήταν να αποφασίσουμε μαζί τί θέλει να πει.

Στην παράσταση, συμμετέχει ο Βασίλης Τραϊφόρος, ανιψιός του Μίμη Τραϊφόρου. Υπάρχει κάποια «άγνωστη», ανείπωτη μέχρι στιγμής, ιστορία που έχετε μάθει για τη Βέμπο (ή και τον Τραϊφόρο) και μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μας;

Δεν ήξερα ότι την είχαν επικηρύξει οι Γερμανοί και ντύθηκε γριά για να καταφύγει στην Αίγυπτο. Τη βοήθησαν ο αντισυνταγματάρχης Τσιγάντες και η αντιστασιακή ομάδα ΜΙΙΔΑΣ. Δεν ήξερα ότι έδωσε πολλά χρήματα στο στρατό για τις ανάγκες του. Κι άλλα πολλά που θα τα ακούσετε στην παράσταση.

Εκτός, από τον ρόλο, έχετε αναλάβει τη σκηνοθεσία όπως και τη συγγραφή του κειμένου, ακόμα και την επιλογή των κοστουμιών της παράστασης. Νιώθετε άγχος για τις κριτικές ή για τα σχόλια του κοινού τόσο ειδικά για εσάς (σύγκριση) που θα ενσαρκώσετε μία τόσο εμβληματική μορφή της νεότερης Ελλάδας όσο και συνολικά για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα;

Έχω απαλλαγεί από το άγχος μου τελευταία. Χωρίς άγχος είμαι πιο δημιουργική και πιο χαρούμενη κι έτσι αποφάσισα να μην έχω άγχος. Οι καλοπροαίρετες κριτικές είναι καλοδεχούμενες αν και εγώ με την συγκεκριμένη παράσταση θέλω απλώς να δώσω βήμα στη Βέμπο, να γίνω το όχημα, να μην ξεχαστεί. Να συνεχίζει να υπάρχει αναμεσά μας και να φωτίζει το δρόμο. Μιλάω μαζί της καθημερινά, είναι ωραία παρέα, σου ζεσταίνει την ψυχή, σε καθησυχάζει. Είμαι ευτυχής για αυτή τη συνύπαρξη και θέλω να τη δουν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Να τη θυμηθούν οι παλιοί και να τη γνωρίσουν οι νεότεροι. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Δεν με ενδιαφέρει να καρπωθώ καμία δόξα κι επιτυχία από το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Αν υποθέσουμε/φανταστούμε ότι μπορούσατε να συναντήσετε τη Σοφία Βέμπο, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να της πείτε;

Αυτό που της λέω και στην παράσταση: «Μπράβο! Καλά τα κατάφερες πολέμησες και βγήκες νικήτρια, στάθηκες στα δύσκολα, παλικάρι! Θα σε θυμούνται όλοι για τη γενναιοδωρία της ψυχής και τη Λεβεντιά! Η φωνή σου είναι η Ελλάδα. Κοιμάσαι στις καρδιές των Ελλήνων το όνομά σου θυμίζει τη Λευτεριά! Θα σε θυμόμαστε. Έχουμε χρέος να θυμόμαστε τους Ήρωες.

Με συγκινεί, η Σοφία Βέμπο, τη νιώθω. Η θρυλική αυτή γυναίκα, το Σύμβολο! Ήταν ένα τεράστιο πηγαίο ταλέντο αλλά θρύλο την έκανε η ψυχή της.

Πληροφορίες

«Σοφία Βέμπο – Η Μεγάλη Ελληνίδα» με τη Θεοφανία Παπαθωμά

Θέατρο Coronet, Φρύνης 11 Παγκράτι Τηλ: 210 7012123

Τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο τραγουδάει η Χρυσούλα Στεφανάκη.

Μια μουσικοθεατρική παράσταση που αναβιώνει τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και τα τραγούδια της με την Θεοφανία Παπαθωμά να υποδύεται αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα, τη Γυναίκα Σύμβολο, που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στον κατακτητή και η φωνή της έγινε η κραυγή της Λευτεριάς! «Θα με θυμούνται;», αναρωτιέται…Όλοι! Έχουμε χρέος να θυμόμαστε τους Ήρωες!

Πότε: Κάθε Κυριακή και Τετάρτη στις 20.00

Και την Δευτέρα 27 και Τρίτη 28η Οκτωβρίου στις 20.00

Εισιτήρια: 25, 20, 17, 15 ευρώ.

Κρατήσεις εισιτηρίων στο More.com και στο ταμείο του θεάτρου στο: 210 7012123

Διάρκεια:. 120’



