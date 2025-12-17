Τέλος στον καλό καιρό, στις υποφερτές θερμοκρασίες και στην ηλιοφάνεια βάζουν τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα για τον καιρό.

Αλλαγή καιρικού σκηνικού τις επόμενες μέρες καθώς, αναμένεται μεγάλη αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το Σάββατο όμως, αλλάζει το σκηνικό. Από το μεσημέρι του Σαββάτου αλλά και την Κυριακή θα δούμε αρκετές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα εστιάζονται κυρίως στη δυτική, κεντρική. νότια και ανατολική χώρα.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο πολλά και πιο έντονα από το ύψος περίπου της Λαμίας και πιο νότια. Κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου με έμφαση θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια φαίνεται ότι θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι ισχυρά και απαιτείται προσοχή.

Ανοίγει ο δρόμος μετά από αυτή την κακοκαιρία να ακολουθήσουν κι άλλες που αρχικά θα δώσουν αρκετές βροχές και στη συνέχεια χιόνια ακόμα και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αν δεν αλλάξουν τα προγνωστικά στοιχεία, θα πάμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο.

Παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές. Θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο φθινοπωρινού τύπου, δηλαδή θα δώσει πολλές βροχές χαμηλά. Τα χιόνια θα είναι κυρίως στα ψηλά βουνά μας. Σιγά-σιγά θα πέφτει η θερμοκρασία και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, το Σάββατο φαίνεται πως αλλάζει άρδην ο καιρός. Ένα βαρομετρικό χαμηλό θα έρθει από τα δυτικά και αυτή τη φορά δεν θα χτυπήσει τόσο τα νησιά του Ιονίου όσο περιοχές της νότιας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το Σάββατο το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της νότιας Πελοποννήσου αλλά και της δυτικής Κρήτης. Τα ξημερώματα Κυριακής κακοκαιρία θα χτυπήσει και τις Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Θεσσαλίας, της δυτικής Μακεδονίας.

Το πρωί της Κυριακής γενικευμένη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τα Δωδεκάνησα όπως η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του windy, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα ενώ έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα θα έχουμε εκτός από τα Δωδεκάνησα και σε περιοχές της Θεσσαλίας.