Ανακοινώθηκε από τον ΕΦΚΑ η ημερομηνία πληρωμής για το δωρόσημο σε εργατοτεχνίτες και οικοδόμοι.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 καταβάλλεται το Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025 σε 87.286 εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) επιλέγοντας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ατομικά Στοιχεία, είτε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).