Η παράσταση συνεχίζεται από 2 Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου 2026.

Μετά από μια σειρά sold-out παραστάσεων στο West End του Λονδίνου και παράλληλα σχεδόν με το Broadway στη Νέα Υόρκη, η βραβευμένη με Olivier παραγωγή σε διασκευή και σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Άικ, έγινε sold-out και στην Αθήνα. Ο Οιδίποδας, με ελληνικό θίασο, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, συνεχίζει για 22 ακόμη παραστάσεις το ηλεκτρισμένο ταξίδι του προς την αλήθεια, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης έως 1η Φεβρουαρίου 2026.

«Ας ξεσπάσουν όσα πρέπει», δηλώνει ο Οιδίποδας στη σοφόκλεια τραγωδία· την ίδια φράση μοιάζει να επαναλαμβάνει και ο ομώνυμος ήρωας στην εκρηκτική, σύγχρονη ελεύθερη μεταγραφή του Ρόμπερτ Άικ, μια εκδοχή που λειτουργεί με τη λογική ωρολογιακής βόμβας. Για τον Άγγλο συγγραφέα και σκηνοθέτη, το μεγαλύτερο αίνιγμα του Οιδίποδα είναι ο ίδιος του ο εαυτός: ο φόβος πως μπορεί να μην ξέρεις ποιος είσαι και πως όλα κρέμονται σε μια κλωστή, που αν την τραβήξεις, κινδυνεύει να ξηλωθεί ολόκληρη η ζωή σου. Μια υπαρξιακή, σύγχρονη αναζήτηση της αλήθειας που το «δεν ξέρω ποιος είμαι» μετατρέπεται σε ένα επίκαιρο ερώτημα που μας ταλανίζει όλους.

Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;

Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει με έναν Οιδίποδα που θα συζητηθεί.

Με τον Νίκο Κουρή και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο ως Κρέοντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) αλλά και τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργο Ζιάκα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά.

Σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο, σκηνοθετική επιμέλεια ελληνικής παραγωγής τη Lizzie Manwaring και συνεργάτη σκηνοθέτη τον Πρόδρομο Τσινικόρη, φορτισμένη με πολιτική, κοινωνική και υπαρξιακή ένταση, μια ηλεκτρισμένη εκδοχή του μύθου του Οιδίποδα.

Συντελεστές



Νέα Μεταγραφή βασισμένη ελεύθερα στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Robert Icke

Σκηνικά: Hildegard Bechtler

Κοστούμια: Wojciech Dziedzic

Φωτισμοί: Natasha Chivers

Συνεργάτρια Φωτισμών: Charlotte Burton

Ήχος: Tom Gibbons

Συνεργάτης Ήχου: Erwin Sterk

Σχεδιασμός Βίντεο: Tal Yarden

Παραγωγή του αρχικού έργου: International Theater Amsterdam

Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθετική επιμέλεια ελληνικής παραγωγής: Lizzie Manwaring

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Πρόδρομος Τσινικόρης

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Κορίνα Βασιλειάδου

Συνεργάτρια Σκηνογράφου: Μικαέλα Λιακατά

Υπεύθυνη Σκηνικών Αντικειμένων: Αθηνά Μποτωνάκη

Βοηθός Σκηνικών: Μαρία Σταθοπούλου

Συνεργάτρια Ενδυματολόγου: Μαρία Καραπούλιου

Makeup designer: Δήμητρα Γιατράκου

Εκτέλεση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή & Ρένα Ανδρεαδάκη

Ερμηνεύουν: Νίκος Κουρής (Οιδίποδας), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ιοκάστη), Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Κρέων), Ράνια Οικονομίδου (Μερόπη), Κώστας Νικούλι (Τειρεσίας), Δανάη-Αρσενία Φιλίδου (Αντιγόνη), Γιώργος Ζιάκας (Ετεοκλής), Γιάννης Τσουμαράκης (Πολυνείκης), Τάκης Σακελλαρίου (Μέντωρ), Σωκράτης Πατσίκας (Οδηγός), Χαρά Γιώτα (Ιόλη)

Ελληνική παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.