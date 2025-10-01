«Ποτέ δεν ήθελα να δημιουργήσω οικογένεια», αναφέρει η Φρόσω Ράλλη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», του Mega, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η ηθοποιός, Φρόσω Ράλλη, η οποία με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του «Hotel Elvira», παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, η ηθοποιός, μίλησε στη Φαίη Σκορδά, στην οποία και αποκάλυψε ορισμένες δύσκολες περιόδους της ζωής, αναφερόμενη κυρίως στο διάστημα που έμεινε εκτός τηλεόρασης, ενώ δεν δίστασε να αναφέρει και κομμάτια της προσωπικής της ζωής και πως η ίδια δεν ήθελε να δημιουργήσει ποτέ τη δική της οικογένεια.

Όσα αποκάλυψε η Φρόσω Ράλλη

Μιλώντας αρχικά για την προσωπική της ζωή, η Φρόσω Ράλλη, διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια: «Αν ξαναγεννιόμουν δεν θα άλλαζα τίποτα, θα έκανα ακριβώς τα ίδια λάθη. Δεν θα άλλαζα τίποτα, δεν μετανιώνω για τίποτα. Έχω κάνει πολλά λάθη και στην προσωπική μου ζωή. Δεν ήθελα ποτέ να δημιουργήσω οικογένεια, δεν ήθελα παιδιά, έχω έξι ανίψια, τα λατρεύω, αλλά δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά».

Και πρόσθεσε ακόμα: «Σας θαυμάζω που είστε μητέρες, κάνετε σπουδαία δουλειά. Δεν θα μπορούσα να το κάνω εγώ όμως, είναι τεράστια ευθύνη για εμένα. Με τους συντρόφους δεν είχαμε μιλήσει για παιδιά, με τον άντρα μου χωρίσαμε πριν κάνουμε παιδιά».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, αναφέρθηκε και στην δύσκολη – για εκείνη- περίοδο, κατά την οποία είχε μείνει εκτός τηλεόρασης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είχε επηρεαστεί: «Για όσους λένε ότι «πρέπει να κάνεις παιδιά για να έχεις καλά γεράματα», κάτι κάνουν λάθος. Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά. Μετά είπα αυτοσυντήρηση, έκανα ταξίδια ζωής, βρήκα το μέσα μου. Μετά είπαμε ότι θα κάνουμε μια δουλειά boutique, θα κάνουμε μια εταιρία boutique, θέλαμε να κάνουμε πιο μικρές δουλειές καλλιτεχνικές», κατέληξε η ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd6vi00aipmp?integrationId=40599y14juihe6ly}