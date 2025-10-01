Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» βρέθηκε Η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου!

Μια ιδιαίτερη συνέντευξη παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Οκτωβρίου, η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» του σταθμού.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια, μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αναφέρθηκε στα νούμερα της τηλεθέασης, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και στη ζώνης της μυθοπλασίας, ενώ αποκάλυψε πως προσπαθούν να δίνουν «δεύτερες ευκαιρίες, σε προγράμματα που έχουν προοπτική».

Όσα ανέφερε η Μαρία Κοζάκου στο «Στούντιο 4»

Η Μαρία Κοζάκου λοιπόν, υποστήριξε αρχικά πως υπάρχουν δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη, που βρίσκονται εκτός συναγωνισμού, καθώς η ΕΡΤ, έχει σκοπό να δημιουργεί προγράμματα για τα οποία θα είναι υπερήφανη.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η συζήτηση, αναπόφευκτα, στράφηκε προς τα νούμερα τηλεθέασης, με την ίδια να παραδέχεται πως ναι μεν τα κοιτάει, αλλά δεν αποτελούν πρωταρχικό και μοναδικό κριτήριο για να «κοπεί» ή όχι κάποιο πρόγραμμα του σταθμού: «Υπάρχουν δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη που δεν μετριούνται, είναι εκτός συναγωνισμού. Υπάρχουν και δελτία ειδήσεων, τα οποία είναι εκτός συναγωνισμού, σε ιδιωτικό και δημόσιο σε άλλες χώρες. Σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, Ελλάδα 2025, εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε. Κάθε βράδυ στη μυθοπλασία να δίνουμε μια κινηματογραφική εμπειρία 50 λεπτών στους τηλεθεατές μας με ποιότητα, ήθος, αισθητική», ανέφερε αρχικά.

Συνέχισε μάλιστα για να τονίσει το εξής: «Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αν αυτό το κάτι πάει και πολύ καλά, είμαστε χαρούμενοι. Τα κοιτάζω τα νούμερα, τα κοιτάμε όλοι και δεν περνάει τίποτα στο ντούκου. Νομίζω όμως ότι θα είναι το δεύτερο στη λίστα για μια ανανέωση ενός προγράμματος. Δηλαδή αν υπάρχει μια εκπομπή η οποία ξεχωρίζει, θα της δώσεις μια ακόμα ευκαιρία. Έχει αποδειχθεί ότι στις εκπομπές που ξεχωρίζουν, όταν τους δίνεις μια ευκαιρία, πάνε καλύτερα την επόμενη χρονιά. Επίσης, πιστεύω γενικά ότι η δημόσια τηλεόραση είναι βραδείας καύσεως».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd72tuwu8v8x?integrationId=40599y14juihe6ly}