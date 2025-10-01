Όσα ανέφερε η ηθοποιός για τη νέα σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά» και την μητρότητα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε, το πρωί της Τετάρτης, 1η Οκτωβρίου, η ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου, όπου και παραχώρησε μια άκρως συγκινητική συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου. Οι δύο γυναίκες μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στο ζήτημα της μητρότητας αλλά και στη νέα σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά».

Όσα ανέφερε η ηθοποιός για τη σειρά «Να με λες μαμά»

Ο τηλεοπτικός σταθμός, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Η Ελένη Κοκκίδου υποδύεται την Αγγέλα Δελημάνη στην σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά» που καθήλωσε το κοινό. Αύριο στις 22:30 προβάλλεται το τρίτο επεισόδιο της σειράς με συναρπαστικές εξελίξεις. Η Ελένη Κοκκίδου μίλησε σήμερα στην Κατερίνα Καινούργιου και τη «Super Κατερίνα» για το ρόλο της αλλά και για το θέατρο και την τηλεόραση.

Η Αγγέλα είναι η βιολογική μητέρα της Ξένιας (Μαρία Κίτσου). Ζει και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το παρελθόν της παραμένει ένα μυστήριο, αφού κανείς δε φαίνεται να ξέρει ούτε γιατί εγκατέλειψε την κόρη της στο ίδρυμα, ούτε τι έκανε από εκεί πέρα στη ζωή της.

Την Ξένια πάντως δεν την έχει συναντήσει ποτέ από τη μέρα που την άφησε. Καθώς όμως η οικογένεια της Ελβίρας είναι μια επώνυμη οικογένεια, διαβάζει συνεχώς για την κόρη της, παρακολουθεί τη ζωή της μέσω του τύπου ή των sites, δείχνοντας πως δεν την έχει βγάλει στιγμή απ’ το μυαλό της. Και να που η μοίρα θα τις φέρει και πάλι κοντά με τρόπο ανέλπιστο. Και μάλιστα σήμερα, που η Αγγέλα θέλει πιο πολύ από ποτέ να συναντήσει την Ξένια. Έστω για μια φορά. Διανύει δυστυχώς τις τελευταίες μέρες της ζωής της, καθώς πριν από κάποιους μήνες διαγνώσθηκε με κακοήθεια.

Κι αυτές τις τελευταίες μέρες θα τις περάσει όντως με την κόρη της. Μόνο που η Ξένια δε θα ξέρει πως απέναντί της έχει τη γυναίκα που την εγκατέλειψε και δε θέλει να ξαναδεί μπροστά της. Πληγές ανοιχτές και για τις δυο, που κανείς δεν ξέρει αν θα προλάβουν να επουλωθούν.

Η Ελένη Κοκκίδου, ηθοποιός πολύτιμη και για το θέατρο και για την τηλεόραση, δεν ξεχνάει ότι «Η βάση της είναι το θέατρο. Από την τηλεόραση έμαθα πάρα πολλά» λέει. «Στο θέατρο έχουμε χρόνο. Στην τηλεόραση, συνήθως, ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Στη συγκεκριμένη σειρά, το «Να με λες μαμά» που σκηνοθέτησε ο Αντώνης Αγγελόπουλος ήξερα ότι θα πάρει τους χρόνους που χρειάζεται, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρός στη δουλειά του. Και το έκανε κι είμαι πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα».

Η σειρά, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. «Είναι δύσκολο θέμα πολύ. Συνέχεια διαβάζουμε για κακοποιήσεις παιδιών και -δυστυχώς- και από τα ίδια τα παιδιά. Αυτό με τους γονείς είναι κάτι που το ξέρουμε, απλώς δεν έβγαινε προς τα έξω. Και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα και μέσα στις οικογένειες, υπάρχει πολύ ένταση, πολλά νεύρα, πολύ πίεση, οι άνθρωποι ζουν πολύ πιεσμένα. Οι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι πολύ από την καθημερινότητά τους και ξεσπάνε πάνω στα παιδιά. Αυτή η ιστορία είναι αρκετά ακραία».

Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να προσεγγίζει ένα τέτοιο θέμα και να παίζες με ένα παιδί. «Συνήθως είναι πολύ δύσκολο. Το συγκεκριμένο παιδί (η Ιωάννα Κοκοτά, η οποία υποδύεται τη μικρή Ιωάννα) μας άφησε άφωνους με τη συνεργασία. Και δεν έχουμε και πολλά παιδιά στην Ελλάδα που παίζουν καλά. Φαίνεται ότι είναι οι καινούργιες γενιές που είναι πιο ακομπλεξάριστα. Δεν είναι καθόλου στημένη, ψεύτικη, δημιούργησε μια καταπληκτική σχέση με τη Μαρία (Κίτσου)… Ήταν καταπληκτική στη πειθαρχία της, στο πώς ήξερε τα λόγια της ήταν καταπληκτική. Έχει βέβαια μία μάνα από πίσω, η οποία την έχει μάθει να είναι αυτό το καταπληκτικό παιδί. Πάντοτε υπάρχει μια μάνα από πίσω».

