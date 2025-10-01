Ανατροπές και δολοπλοκίες σήμερα στον «Άγιο Έρωτα»!

Οι εξελίξεις στον «Άγιο Έρωτα», είναι για ακόμη μια φορά καταιγιστικές, με το ένα ψέμα να διαδέχεται το άλλο, τους πρωταγωνιστές να προσπαθούν να καλύψουν τα νώτα τους και μια δολοφονία που μετατρέπεται σε αυτοχειρία.

Ο Μαρκόπουλος μετά τη δολοφονία της Καραντωνάκη, προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του και σκηνοθετεί την αυτοκτονία της.

Ο πατήρ Νικόλαος βρίσκει κάποια στοιχεία που αφορούν τη μικρή Ελευθερία, όμως η Χλόη δεν δέχεται τη βοήθειά του.

Από την άλλη πλευρά, η Θάλεια είναι αποφασισμένη να χτυπήσει τον Μαρκόπουλο εκεί που πονά περισσότερο.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε

Τι θα δούμε απόψε:

Ο Παύλος, σκηνοθετεί τη δολοφονία της Ολυμπίας και το κάνει να φανεί σαν αυτοκτονία καλύπτοντας για ακόμα μια φορά τα ίχνη του. Όμως, ο κλοιός γύρω του δείχνει να σφίγγει επικίνδυνα. Η επιστροφή του νέου δικηγόρου του Κυριάκου στη Στέρνα, δεν δίνει ελπίδες μόνο στον Κυριάκο. Η Θάλεια αποφασίζει και εκείνη να τον εμπιστευτεί και του ζητάει να την βοηθήσει με το σχέδιό της: να πάρει το μαγαζί του Παύλου στην ιδιοκτησία της.

Θέλει διακαώς να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη Χλόη και πιστεύει ότι το κοινό τους μίσος για τον Παύλο, θα τις ενώσει. Η Χλόη εντωμεταξύ, βρίσκεται μπροστά σε μια καινούργια πρόκληση. Ο πατήρ Νικόλαος της αποκαλύπτει ότι βρήκε τα χαμένα ίχνη της κόρης της και μπορεί να την βοηθήσει να την ξαναδεί. Όμως, η «προδοσία» του, έχει ρημάξει τόσο βαθιά την καρδιά της Χλόης που δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα πια.

