«Να με λες μαμά» μια σειρά που κόβει την ανάσα. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές!

Η νέα σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για το ποια θα είναι τελικά η τύχη της μικρής Ιωάννας.

Η Ιωάννα, όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί για ακόμη μια φορά σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Πώς όμως μπορεί να «γράψει» αυτό, στην παιδική ψυχή της;

«Να με λες μαμά»: Οι καταιγιστικές εξελίξεις

Έντονα συναισθήματα και σκέψεις προκαλούν οι εξελίξεις τη σειράς, ενώ αμέσως μετά τη συνάντηση με την Αγγέλα, η Ιωάννα δείχνει μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς το πρόσωπό της. Όταν λοιπόν η Ξένια, βγαίνει προς αναζήτηση εργασίας, εκείνη της τηλεφωνεί και της ζητάει να βρεθούν.

«Να με λες μαμά»: Μια ιστορία αγάπης

Τι γίνεται όμως όταν ξεκινάει η αναζήτηση για τη μικρή Ιωάννα! Σύμφωνα με πληροφορίες από το youfly.com, ο Αντώνης ξεκινάει το ρεπορτάζ του. Πρώτος «σταθμός» η Χρύσα και η γειτονιά της. Η μια πληροφορία διαδέχεται την άλλη και το τοπίο γίνεται ξεκάθαρο: Η μικρή Ιωάννα, είχε επαφές με την Ξένια. Τα στοιχεία δεν αργούν να συνδυαστούν για να σιγουρευτούν πως πίσω από την εξαφάνιση βρίσκεται εκείνη. Σκοπός είναι να την εντοπίσουν, γεγονός που συμβαίνει μέσα από ένα τηλεφώνημα.

Η Ξένια, σε πλήρη σύγχυση, αντιλαμβάνεται πως πρέπει να απομακρυνθούν από το ξενοδοχείο που έχουν βρει καταφύγιο και να κατευθυνθούν προς το σπίτι της Αγγέλας. Τι γίνεται όμως μέσα στη νύχτα; Μια άγνωστη εξέλιξη, κάνει τις δύο πρωταγωνίστριες να φύγουν φοβισμένες, χωρίς να ξέρουν που θα πάνε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πατρικό της Ξένιας, όπου η Μαριάννα και η Λίνα, μένουν άναυδες όταν ακούν πως η Ιωάννα την αποκαλεί «μαμά». Όλη η αλήθεια για την απαγωγή, έρχεται στην επιφάνεια.

Οι εντάσεις δεν αργούν να δώσουν το παρόν και οι σχέσεις της οικογένειας να δοκιμαστούν. Η Ξένια θα αισθανθεί μόνη απέναντι σε όλους, ενώ η Ελβίρα, δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Το σκηνικό, κάνει την Ιωάννα να νιώθει απροστάτευτη για ακόμη μια φορά. Η Ελβίρα ωστόσο δείχνει τον καλό της εαυτό, δημιουργώντας στο σπίτι το ιδανικό κλίμα για ένα μικρό, φοβισμένο παιδί. Τι γίνεται όμως όταν χτυπάει τον τηλέφωνο της Ξένιας…; Όλα ανατρέπονται!