Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σήμερα, το πρωί της Τετάρτης, 1η Οκτωβρίου, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Γιώργο Λιάγκα.

Πιο συγκεκριμένα, ο καταξιωμένος ηθοποιός, αναφέρθηκε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1+ που πρωταγωνιστεί και φέρει τον τίτλο «Ο Δικαστής», μίλησε για τον 20χρονο –πλέον- γιο του, καθώς επίσης και για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη.

Όσα ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Μιλώντας αρχικά για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1+, ανέφερε την προσωπική του άποψη σχετικά με την πλοκή της ιστορίας: «Ο Δικαστής είναι σαν αρχαίο δράμα και το λέω για καλό. Εδώ μιλάει στους γονείς, θέτοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ηθικό δίλημμα. Μέχρι που μπορείς να φτάσεις για να σώσεις το παιδί σου. Έχουμε έναν καλό ήρωα, δίκαιο, που βρίσκεται μπροστά σε αυτό το δίλημμα. Αν θα μου φάνε το παιδί μου αν κάνω το δέον ή αν θα πρέπει να μην κάνω το σωστό για να διασφαλίσω τη ζωή του», ενώ σε δεύτερο χρόνο ρώτησε τον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε ο ίδιος.

Ο δημοσιογράφος τότε, αποκρίθηκε: «Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά μου. Θα έγερνα προς το να τα σώσω».

Με αφορμή την έναρξη της συζήτησής του, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε και στον νεαρό γιο του: «Ο γιος μου είναι 20 χρονών. Σπουδάζει ιατρική στο Μιλάνο. Δεν ξέρω αν θα έφτανα μέχρι εκεί. Οι άνθρωποι είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να φροντίζουμε τα παιδιά μας μέχρι τέλους…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας, ρώτησε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, αναφορικά με την κατάθλιψη που πέρασε στο παρελθόν, ενώ ο ίδιος μίλησε με ειλικρίνεια: «Είναι πολλά χρόνια πριν. Έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους. Το έκανα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Αν φας 5 κροσέ το ένα μετά το άλλο, θα «λυγίσεις». Επανέρχεσαι όμως! Αν έχει δικούς σου ανθρώπους και έχεις την γνώση να απευθυνθείς σε ειδικούς, επανέρχεσαι», κατέληξε ο ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd6sv8ci9ftt?integrationId=40599y14juihe6ly}