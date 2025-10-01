Ο Πέτρος Τατσόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Το χουμε».

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Πέτρος Τατσόπουλος, στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και στην δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων, στο νέο βιβλίο του που φέρει τον τίτλο: «Το παιδί του διαβόλου», στις ανακρίβειες που έχουν ειπωθεί ανά καιρούς για το πρόσωπό του αλλά και στις πρωινές εκπομπές και την αστρολογία που περιλαμβάνεται σε αυτές.

Όσα ανέφερε ο Πέτρος Τατσόπουλος

Αρχικά λοιπόν, η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στην έντονη προσωπικότητά του , με τον ίδιο να αποκρίνεται: «Δεν αναφλέγομαι εύκολα, απλώς προσπαθώ να μην καταπιέζω τα πραγματικά μου συναισθήματα. Πια έχω μπει στα 66, οπότε δεν μπορώ να εισπράττω με την ίδια ένταση αυτά που μου συμβαίνουν. Με κατακλύζει το ίδιο αίσθημα αδικίας, απλώς δεν το εκφράζω το ίδιο έντονα. Ο Μάο Τσε Τουνγκ είχε πει ότι η πείρα είναι μια τσατσάρα για φαλακρούς, την αποκτάς όταν δεν τη χρειάζεσαι», ανέφερε αρχικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η συζήτηση στράφηκε προς την ελληνική κοινωνία του σήμερα και το πώς έχει επηρεαστεί η κουλτούρα και ο τρόπος σκέψεις των ανθρώπων, με τον ίδιο να δηλώνει: «Στην κοινωνία μας υπάρχει γενικώς μια πνευματική νωθρότητα, η οποία καλλιεργήθηκε τα τελευταία 20-30 χρόνια και μια έφεση προς τη σαχλαμάρα. Οι συντηρητικές ιδέες διευκολύνουν την πνευματική νωθρότητα και διευκολύνονται από αυτή».

Αναφορικά ωστόσο με τη στήλη της αστρολογίας που είναι υπαρκτή μέχρι και σήμερα στις πρωινές εκπομπές, ο Τάσος Τατσόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε πρόσφατη ανάρτηση μίλαγα για μία παρουσιάστρια και μία αστρολόγο που μίλαγαν για την αστρολογία με ύφος καρδιοχειρουργού. Είναι τραγωδία ότι οι αστρολόγοι αντιμετωπίζονται σοβαρά από τις πρωινές εκπομπές. Δεν ήμουνα ποτέ στην ενότητα της αστρολογίας, ούτε μπήκα στην η@$#* συζήτηση τι ζώδιο είμαι και τι ωροσκόπο έχω», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σε άλλη ενότητα αυτών των εκπομπών συμμετείχα και είναι κάτι που με έχει απασχολήσει. Πίστευα ότι αξίζει τον κόπο να προκαλέσεις αυτή τη ρωγμή, έστω και για λίγο, έστω κι ως ενόχληση, να ακούσει κάποιος κάτι διαφορετικό, που δεν έχει ακούσει στο περιβάλλον του. Αν κατορθώνεις φυσικά να μιλήσεις, αν δεν σε διακόπτουν και δεν σε εκνευρίζουν με βλακείες».

Κλείνοντας μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα τα οποία όπως ο ίδιος δηλώνει, γράφουν ανακρίβειες: «Έχουν γραφτεί τεράστιες ανακρίβειες για εμένα, από τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις, μέχρι και ότι έχω κάνει ναρκωτικά, ότι θέλετε έχει γραφτεί. Έχω διαβάσει ότι είμαι νάνος και ότι είμαι μπασκετμπολίστας. Διαβάζω τέρατα. Τώρα πια χαμογελάω».

«Το «παιδί του διαβόλου» είμαι εγώ, αλλά δεν είναι αυτοπροσδιορισμός. «Παιδί του διαβόλου» με έχει βαφτίσει η «ελεύθερη ώρα» και το βρήκα διασκεδαστικό, είπα να το βάλω και στο βιβλίο. Εμένα μου αρέσει όταν οι άνθρωποι ασχολούνται και με τις ιδέες τους», κατέληξε ο Τάσος Τατσόπουλος, αναφερόμενος στο νέο του βιβλίο.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd725nwlfsmp?integrationId=40599y14juihe6ly}