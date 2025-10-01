«Πέρυσι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα».

Για την καθημερινότητά του ως ευρωβουλευτής, την αποχή του από την τηλεόραση αλλά και για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μίλησε στο «Happy Day» ο Γιώργος Αυτιάς.

Όσα είπε ο Γιώργος Αυτιάς

«Αυτό που με απασχολεί είναι πώς θα βρω περισσότερα χρήματα για την Ελλάδα και να στηριχθούν μεγάλες ομάδες, συνταξιούχοι κλπ. Στην τηλεόραση αποφάσιζαν άλλοι, το σχολίαζα και παρέμβαινα. Όσο ήμουν δημοσιογράφος, βοήθησα να αλλάξουν 20 νόμοι. Τώρα είναι άλλη θέση. Ό,τι δεν ανανεώνεται, πεθαίνει. Έφυγα μετά από 34 χρόνια. Αν δεν φροντίσεις να φύγεις στην ώρα σου, παλιώνεις επικίνδυνα», είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς.

«Ξυπνάω 5 το πρωί να δω την επικαιρότητα. Μερικά νούμερα δεν θέλω να τα παρακολουθώ, μερικοί πρέπει να προσαρμόσουν την ποιότητά τους στην κοινωνία. Τα νούμερά μου και του Γιώργου Παπαδάκη θα κάνουν χρόνια να γίνουν ξανά. Με τον Χριστόδουλο πρέπει να κάναμε γύρω στο 82%», δήλωσε στη συνέχεια.

«Νομίζω ότι ο κύκλος της τηλεόρασης με εκπομπή έχει κλείσει για μένα», πρόσθεσε.

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο Γιώργος Αυτιάς αποκάλυψε: «Πέρυσι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, πολλές μέρες στο νοσοκομείο από ένα μικρόβιο που κόλλησα από κλιματιστικό στην Πορτογαλία. Βγήκα από την εκκλησία και αισθάνθηκα μία ανακούφιση και ήρθε μία κυρία και μου έδωσε ένα φυλαχτό και με συγκίνησε πάρα πολύ. Η πίστη είναι δύναμη και δεν το κρύβω, θα πω ναι, πιστεύω στον Θεό».

