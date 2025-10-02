Καλεσμένος στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε ο Γιάννης Μπέζος.

Το απόγευμα της Πέμτπης, 2 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Μπέζος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και μίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο εμβληματικός ηθοποιός, μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο γεγονός πως έχει κουραστεί πλέον από τις καλοκαιρινές περιοδείες, ενώ δεν παρέλειψε να εκφραστεί και σχετικά με την τοποθέτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη επί σκηνής.

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, ο Γιάννης Μπέζος, εξήγησε του λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελε να ξανακάνει καλοκαιρινή περιοδεία: «Δεν θέλω να ξαναβγώ καλοκαίρι γιατί κουράστηκα λίγο. Δεν με γοητεύει πια τόσο πολύ. Είναι η 16η περιοδεία έκανα φέτος. Αν κάποια στιγμή σταματήσει να γοητεύει αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι και το ότι μεγάλωσα. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Όταν βγαίνεις το καλοκαίρι και παίζεις στην περιφέρεια, βγαίνεις γιατί έχεις κάτι να πεις. Νομίζω ότι έχουν ειπωθεί πολλά πράγματα, δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούργιο που να προκαλεί έκπληξη, σε μένα πρώτα, για να μπορέσω να τη μεταφέρω στους φίλους της περιφέρειας».

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Όλα αυτά, τα «ποτέ» και τα «πάντα» είναι σχετικά. Αν μου πουν «ξέρεις, πρέπει να κάνουμε μία περιοδεία για ένα σκοπό ζωής και θανάτου», θα πάω. Αν και η επιθυμία μου είναι να μην πάω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, μίλησε για τον συνεργάτη και συνάδελφό του, Πυγμαλίων Δαδακαρίδη και για την τοποθέτησή του επί σκηνής προς το πρόσωπό του: «Με αιφνιδίασε ο Πυγμαλίων. Μάλιστα αφού το παρουσίασε με αυτόν τον τρόπο, το θέατρο όλο χειροκρότησε. Ήμουν έτοιμος βέβαια... Αλλά δεν ήθελα να του το χαλάσω. Ήμουν έτοιμος να πω «Τόσο πολύ χαρήκατε που δεν θα με δείτε σε περιοδεία».», σημείωσε γελώντας ο Γιάννης Μπέζος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7vpftz4581?integrationId=40599y14juihe6ly}