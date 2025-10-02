Η Έλλη Κοκκίνου, καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό».

Το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια Έλλη Κοκκίνου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το πρωινό» στον ΑΝΤ1, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Να σημειωθεί, πως αυτή την τηλεοπτική σεζόν, η ερμηνεύτρια, αναλαμβάνει και χρέη παρουσιάστριας στο νέο μουσικό παιχνίδι «Don't forget the lyrics», για το οποίο και μίλησε διεξοδικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον 17χρονο –πλέον- γιο της!

Όσα ανέφερε η Έλλη Κοκκίνου στο «Πρωινό»

Αρχικά λοιπόν, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν στο νέο επαγγελματικό εγχείρημα της τραγουδίστριας, χωρίς να λείπουν και τα χιουμοριστικά σχόλια του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος της έκανε πλάκα, ότι θα «τους πάρει τη δουλειά».

«Δεν γίνομαι παρουσιάστρια, απλά τυχαίνει να κάνω και αυτό για φέτος, για αρχή. Ένα μουσικό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου με τον Γιώργο Λιάγκα, να σχολιάζει: «Όλοι έτσι ξεκινάτε και μετά μας τρώτε τις δουλειές», η ίδια απάντησε: «Όχι Γιώργο μου δεν θέλω να σου φάω τη δουλειά. Ειλικρινά καθόλου. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Και το πρωινό ξύπνημα είναι πραγματικά δύσκολο», ανέφερε η Έλλη Κοκκίνου.

Σε δεύτερο χρόνο, η τραγουδίστρια, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πρόταση για την παρουσίαση του «Don't forget the lyrics», λέγοντας: «Ξαφνικά δέχομαι ένα τηλεφώνημα, αν θα με ενδιέφερε να κάνω την παρουσίαση αυτού του παιχνιδιού. Το είχα ακουστά, δεν το είχα παρακολουθήσει πολύ τότε».

«Είναι ακριβώς αυτό που είχε κάνει ο Καπουτζίδης. Είναι σε πιο μεγάλο πλατό, πιο μεγάλη διάρκεια. Το διπλάσιο σε διάρκεια, ένα γεμάτο 2ωρο, ωφέλιμο περίπου 1,5 ώρα. Ήρθε λοιπόν η πρόταση. Επειδή λοιπόν μου άρεσε το concept, κάθισα είδα στο youtube από το εξωτερικό. Μπήκα είδα και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Πέρασα από δοκιμαστικό και το χάρηκα πάρα πολύ».

Μιλώντας για το δοκιμαστικό και την αγωνία της για το αν θα κερδίσει τη θέση ή όχι, η ίδια σημείωσε: «Πήγα με μια απίστευτη αυτοπεποίθηση. Σοβαρά και χαλαρά ταυτόχρονα. Ένιωσα, σαν να ήξερα τι πάω να κάνω. Μου κούμπωσε πάρα πολύ η ιδέα». Να σημειωθεί μάλιστα πως το νέο πρόγραμμα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα 5 Οκτωβρίου στις 20:00.

Μετέπειτα, η συζήτηση στράφηκε προς το νεαρό γιο της ερμηνεύτριας, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε η ίδια, έχουν δημιουργήσει μια ισορροπημένη και στενή επαφή μεταξύ τους, ενώ μάλιστα ανέφερε πως εκείνος, δείχνει ιδιαίτερα προστατευτικός προς το πρόσωπό της: «Ο γιος μου 17, είναι αντράκι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ήρεμη η σχέση μας. Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός να μην αρρωστήσω, να μην κινδυνεύσω, να με στηρίξει αν έχω άγχος αν όλα πάνε καλά και μην αγχώνεσαι».

Και πρόσθεσε ακόμη: «Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιο σύντροφό μου ή εγώ για κάποια σύντροφό του. Δεν έχει χρειαστεί να επηρεάσουμε ο ένας τον άλλο. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, δεν έχει χρειαστεί. Πιστεύω ότι σαν μαμά δεν θα το έκανα σε εκείνον γιατί όταν πας κόντρα στο παιδί, θα γίνει χειρότερο».

