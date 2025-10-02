Ο Ορφέας Αυγουστίδης στον φακό της εκπομπής «Breakfast»!

Το πρωί της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου ο Ορφέας Αυγουστίδης, βρέθηκε καλεσμένος στην παρέα της εκπομπής «Breakfast», όπου και παραχώρησε στους οικοδεσπότες του μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο νέο του επαγγελματικό εγχείρημα, δηλαδή στη σειρά «Τα φαντάσματα», ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον γιο του, και τον χρόνο που απολαμβάνει να περνάει μαζί του.

Όσα αποκάλυψε ο Ορφέας Αυγουστίδης

Η συζήτηση ωστόσο ξεκίνησε με του τρεις συνομιλητές, να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο μιλούν τυχόν θαυμαστές στον Ορφέα Αυγουστίδη και σχετικά με το αν λαμβάνει σχόλια ή όχι: «Δεν συμβαίνει να εισπράττω σχόλια από τον κόσμο, ειδικά στην Αθήνα που είναι μια πόλη που κυκλοφορούν όλοι με όλους και ζούμε και σε μια εποχή όπου ο κόσμος κοιτάζει αλλιώς τους ανθρώπους που έχει μια «Χ» αναγνωρισιμότητα και καλά κάνει γιατί και ο ίδιος ο κόσμος έχει μια αναγνωρισιμότητα στην εμβέλεια των social media του κάθε ενός. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη να τον ακολουθούν, να του μιλάνε, και ας είναι μικρότερο το φάσμα απεύθυνσης, και νομίζω δεν έχει την ανάγκη να σταματήσει στον δρόμο κάποιον να του πει «σε παρακολουθώ», υπάρχει, αλλά όχι όπως παλαιότερα», ανέφερε αρχικά.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο μίλησαν για τη νέα κωμική σειρά του Star, «Τα φαντάσματα», όπου ο ηθοποιός τοποθετήθηκε ως εξής: «Μου είπαν ότι είχε μεγάλη απήχηση στο Χ/Twitter, δεν έχω εγώ λογαριασμό, και καλύτερα γιατί είναι πολύ ωραίο να παίρνεις το feedback από τους άλλους. Δεν μπαίνω να δω τον διάλογο που γίνεται. Είχατε καιρό να με δείτε σε κωμωδία στην τηλεόραση ναι, η πρόταση έγινε με ένα τηλέφωνο που σε παίρνουν και το σηκώνεις και το «ναι» γίνεται όταν λες «ναι». Το διάβασα, είδα και το Βρετανικό, κάναμε μια κουβέντα, για το cast κλπ. Η ομάδα φτιάχτηκε σιγά σιγά, κάποιοι ήταν ήδη, κάποιοι ήρθαν στην πορεία».

Μεταξύ άλλων λοιπόν, πρόσθεσε πως ο στόχος της σειράς τον ικανοποιούσε ενώ θεωρεί πως πρόκειται για ένα project που τι κοινό το έχει ανάγκη: «Ο στόχος μου άρεσε, φαινόταν κάτι αρκετά ριψοκίνδυνο αλλά με πιθανότητες να γίνει κάτι που έχει πραγματικά ενδιαφέρον και έχει ανάγκη η ελληνική τηλεόραση για κάτι που έχει ρίσκο. Ρίσκο γιατί βλέποντας αυτή τη σειρά την Βρετανική, ειδικά η Βρετανική, όταν βλέπεις τους Βρετανούς να κάνουν το χιούμορ τους ιδανικά, αναρωτιέσαι αν μια προσαρμογή θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική και να απευθύνεται στο ελληνικό κοινό. Εν τέλει ήταν, αλλά μέχρι να το διαπιστώσουμε υπήρχε ένα ερωτηματικό. Τελικά πέτυχε, αλλά η διαδικασία έχει σημασία».

«Το ρίσκο αυτό θα μπορούσε να με ιντριγκάρει ή να με κάνει να σκεφτώ αλλιώς, εξαρτάται σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται κάποιος, της καριέρας του, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη έτσι. Εμένα με βρήκε σε μια φάση που το βρήκα ιδανικό σαν πρόταση. Σε περίπτωση που δεν πήγαινε καλά θα το βλέπατε θέλατε δεν θέλατε, γιατί το έχουμε γυρίσει, τέλος», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Τέλος, αναφέρθηκε στον γιο του Αχιλλέα, όπου μίλησε για τον χρόνο που περνάει μαζί του και για τα συναισθήματά του: «Περνάς πολλές ώρες τις περισσότερες φορές στα γυρίσματα, περισσότερες από αυτές από ό,τι είσαι με τους δικούς σου ανθρώπους. Τον γιο μου τον βλέπω, τον χαίρομαι γιατί στην δουλειά μας έχουμε την δυνατότητα όταν είμαστε τυχεροί να επιλέξουμε, να οργανώσουμε λίγο το χρόνο μπροστά, να φτιάξουμε τις δουλειές. Μπορεί να μην έχω χρόνο σε ένα τρίμηνο πάρα πολύ, να τον βλέπω καθημερινά μεν, αλλά λιγότερες ώρες από αυτό που θα ήθελα»

«Ξέρω ότι το κάνω για να έρθει μετά ένα διάστημα που θα έχω αρκετά περισσότερο χρόνο για εκείνον, πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να συνηθίζει ένας άλλος άνθρωπος που έχει μια δουλειά που δεν αλλάζει ποτέ 11 μήνες τον χρόνο. Είναι σαν αρκοντεόν, άλλοτε έχω πολύ και άλλοτε σχεδόν καθόλου και αυτή είναι η διαχείριση που έχουμε πει ποτέ. Φυσικά έχω πει όχι για τον χρόνο, δεν έχει νόημα να κάνεις μια δουλειά και να μην είσαι παρόν εκεί και κάτι να σου φταίει και κάτι να είναι λάθος. Πάντα έχω προτεραιότητα την οικογένειά μου, το να περνάς χρόνο με το παιδί σου και την οικογένειά σου δεν σημαίνει ότι θα κάτσεις εκεί και θα τους κοιτάς, σημαίνει ότι θα έχεις ποιοτικό χρόνο μαζί τους, σημαίνει ότι πρέπει να φροντίζεις τον εαυτό σου και να δίνεις τον χώρο να καταλαβαίνει σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται», κατέληξε ο ηθοποιός.

