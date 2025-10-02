«Γιατί ρε πατέρα;»- Οι απαντήσεις στο νέο επεισόδιο στον ΑΝΤ1, στις 6 Οκτωβρίου!

Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου «Γιατί ρε πατέρα;», έρχεται με νέο επεισόδιο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και το ερώτημα είναι ένα: «Ποιος πήρε τα 3.000.000€»;

Ο Νίκος, ο Φώντας ή η Βιβή;

Οι πρωταγωνιστές έχουν τη δική τους άποψη και το κυνηγητό για τα λεφτά του Τσατσάνη συνεχίζεται…

Τι έχουν να πουν οι πρωταγωνιστές;

{https://www.instagram.com/reel/DPThStADTK1/?igsh=d2czdzhwM3Ziazlo}

«Γιατί ρε πατέρα;»- Όσα θα δούμε στο 3ο επεισόδιο της σειράς

Τ’ αδέρφια, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, παραδέχονται μεταξύ τους ότι και οι τρεις συναντήθηκαν με τον Τσατσάνη, αλλά κανείς δεν έχει πάρει τα χρήματα. Έτσι, αυτονομούνται και αποφασίζουν να ψάξουν οι ίδιοι να τα βρουν στο σπίτι του πατέρα τους. Για κακή τους τύχη, όμως, την ίδια σκέψη κάνει και ο Μιχαήλος, αλλά και ο Μπόζας, ο μπράβος που ο Τσατσάνης είχε συμφωνήσει να του μεταφέρει τα κλεμμένα λεφτά στο εξωτερικό. Μία αναπάντεχη δολοφονία, όμως, θα ανατρέψει όλα τα σχέδια και θ’ αλλάξει για πάντα τις ισορροπίες…

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=-touIKdD0CY}