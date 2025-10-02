Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Το «Nα με λες μαμά» λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Μη χάσετε απόψε, στις 22:30 το επεισόδιο 3

Μετά τη συνάντησή της με την Αγγέλα, η Ιωάννα δείχνει να έχει συμπαθήσει πολύ την άγνωστη γυναίκα.

Έτσι, όταν η Ξένια την αφήνει στο ξενοδοχείο για να βγει να ψάξει για δουλειά, εκείνη της τηλεφωνεί και της ζητάει να συναντηθούν.

Παράλληλα, ο Αντώνης ξεκινάει το ρεπορτάζ του απ’ τη Χρύσα και τη γειτονιά της, καταφέρνοντας να μάθει για τις επαφές της μικρής με την Ξένια λίγες μέρες πριν.

Δεν αργεί λοιπόν να συνδυάσει τα στοιχεία και να σιγουρευτεί ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση. Ψάχνει τρόπο τότε να την εντοπίσει και εντέλει θα το καταφέρει, όταν εκείνη κάνει το λάθος να του σηκώσει το τηλέφωνο.

Ταραγμένη για ακόμη μια φορά η Ξένια, καταλαβαίνει πως πρέπει να φύγει απ’ το ξενοδοχείο, συνειδητοποιώντας πως το μόνο της καταφύγιο είναι το σπίτι της Αγγέλας.

Πολύ γρήγορα όμως κάτι θα την κάνει να πάρει τη μικρή και να φύγουν κι από εκεί, φοβισμένες μες στα ξημερώματα, χωρίς να έχουν πού να πάνε.