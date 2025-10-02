Απόψε τα μεσάνυχτα έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα για τους «Πρωταγωνιστές». Πρώτος καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς.

Μια ακόμη σεζόν ξεκινάει σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου για του «Πρωταγωνιστές», εκεί όπου ο Σταύρος Θεοδωράκης, θα υποδεχτεί τον εμβληματικό Λάκη Γαβαλά, σε ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθειες.

Σήμερα τα μεσάνυχτα λοιπόν, το πιο ατίθασο μυαλό του life style, ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται της σκέψεις του! Ο σταθμός του Alpha, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Λάκης Γαβαλάς - Είναι αυτός ο νέος… 73 ετών;».

«Πρωταγωνιστές»: Ο Σταύρος Θεοδωράκης, υποδέχεται τον Λάκη Γαβαλά

Πώς είναι δυνατόν η ταυτότητά του να λέει 73 και τα εργομετρικά τεστ να τον βγάζουν 58;

Τι τον συνδέει με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό και την Εύα Πάλμερ;

Γιατί στη φυλακή ξαναβρήκε τον εαυτό του;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποια είναι η πιο πιστή του σχέση (και δεν εννοούμε τα σκυλιά και τα γατιά του);

Γιατί απαιτεί να αλλάξει πουκάμισο ο Σταύρος πριν ξεκινήσει η συνέντευξή του;

Γιατί ομνύει ακόμη στον έρωτα του με την καλλονή Τόριλ;

Τι έχει ζητήσει να γίνει μόλις φύγει για τον Παράδεισο ή την Κόλαση;

Οι «Πρωταγωνιστές» μπαίνουν στο πιο ατίθασο μυαλό του life style.

Ξεκινούν από το σπίτι του στο Κολωνάκι -ο Λάκης με ξεσκονόπανο στο χέρι- τον συνοδεύουν στο ΟΑΚΑ για να κάνει τα εργομετρικά τεστ και καταλήγουν σε μια βίλα, με μεγάλη ιστορία, στο Ξυλόκαστρο.

Μια προσωπική εξομολόγηση στον Σταύρο Θεοδωράκη χωρίς ταμπού και φίλτρα.

«Πρωταγωνιστές», πρεμιέρα απόψε τα μεσάνυχτα.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=vW23p02mSVM}

Δείτε τα αποσπάσματα:

{https://www.youtube.com/watch?v=0BpJ3G5GtCs}

{https://www.youtube.com/watch?v=lsaW2zRTxVM}