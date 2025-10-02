Ένα αθλητικό- ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ έρχεται στο MEGA!

Μια νέα παραγωγή έρχεται μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες του MEGA για να ταξιδέψει τους θεατές στις αξίες της ομαδικότητας και της φιλίας. Ο σταθμός μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA, για να μας ταξιδέψει στις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας, της φιλίας και της κοινότητας. Σε ένα ταξίδι, μακριά από τα φώτα των μεγάλων σταδίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων, αφιερωμένο στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις τοπικές κοινωνίες, που το κρατούν ακόμα ζωντανό. Με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, χασάπηδες, βοσκούς, παπάδες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Άνθρωποι που, για λίγο, αφήνουν την καθημερινότητά τους, φορούν τη φανέλα της τοπικής ομάδας και παίζουν με την ψυχή τους για το χωριό, για την παρέα, για τους συγχωριανούς τους.

Η κάμερα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ακολουθεί κάθε τους βήμα, από τα σπίτια και τα καφενεία μέχρι τα χωράφια και το γήπεδο και αποτυπώνει τη ζεστασιά, τη φιλία και το πείσμα που κρύβεται πίσω από κάθε ερασιτεχνικό ματς.

Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Είναι μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής επαρχίας, όπου το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=Kay3O3s3_FY}