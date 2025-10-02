Φωτογραφίες από την avant premiere της σειρά «Ο Δικαστής»! Μέχρι πού θα φθάσει για να σώσει το παιδί του;

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο πολυβραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει σήμερα πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr). Κάθε Τετάρτη, θα προβάλλονται δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν κόσμο, όπου η Δικαιοσύνη συγκρούεται με την πατρική αγάπη, η αλήθεια με το ψέμα και η ηθική με την ανάγκη για επιβίωση.

Φωτογραφικό υλικό από την avant premiere της σειράς

Λίγα λόγια για την ιστορία:

Ο δικαστής Πέτρος Δημητρίου βλέπει τον κόσμο του να καταρρέει όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Με το βάρος της Δικαιοσύνης στους ώμους του, το καθήκον συγκρούεται με την πατρική αγάπη και κάθε απόφαση που παίρνει φέρνει αλυσιδωτές συνέπειες. Μέχρι πού θα φτάσει για να προστατεύσει το παιδί του;

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1+, έφτασε για να γεμίσει συναισθήματα του τηλεθεατές, ενώ γίνεται σαφές μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας πατέρας για το παιδί του. Όλοι οι συντελεστές παραβρέθηκαν στην avant premiere του πρώτου επεισοδίου.

Δείτε τις φωτογραφίες: